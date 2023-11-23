نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غناء "ستنتهي الحرب".. كارول سماحة في مهرجان ضيافة: غزة انتي خنجر عم يطعن بقلب كل إنسان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت المطربة كارول سماحة علي دعم الشعب الفلسطيني، الدورة السابعة من مهرجان ضيافة في دبي.

كارول سماحة: غزة أنتي خنجر عم يطعن بقلب كل إنسان عربي حر

وقالت كارول سماحة كلمتها عقب التكريم: "غزة أنتي خنجر عم يطعن بقلب كل إنسان عربي حر.. غزة أنتِ العنفوان والرجولة الله يرحم شهدائك الله يرحم كل شهداء الصحافة في العالم العربي.. الله ينصرك".

وقامت كارول سماحة بأداء أغنية "ستنتهي الحرب" للشاعر الكبير محمود درويش، تعبيرًا عن دعمها لأهالي غزة.

مهرجان ضيافة Diafa

تم الإعلان عن تكريم روح الفنانة العظيمة فاتن حمامة في مهرجان ضيافة Diafa هذا العام، حيث تم اختيارها كسيدة الشاشة العربية لهذه الدورة. وأكد رئيس المهرجان، الدكتور ميشال ضاهر، في كلمته خلال حفل الافتتاح على الإسهامات الفنية الرائعة للفنانة الراحلة وتأكيدها كعلامة بارزة في السينما المصرية، مشيرًا إلى دورها الكبير في تشكيل صورة محترمة لدور المرأة العربية