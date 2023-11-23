نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الفيشاوي يتعاقد على فيلم "بنقدر ظروفك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان أحمد الفيشاوي على تعاقده على فيلم جديد بعنوان "بنقدر ظروفك "عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

أبطال العمل

الفيلم يتمتع بإنتاج من شركة Colombia Art Productions وتأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم، ومن بطولة أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، محمد محمود، ومحمود حافظ وغيرهم.

حالة من النشاط الفني الملحوظ، حيث يشارك في أربع أفلام في نفس الوقت إنتهى من تصوير بعضها، والبعض الآخر ما زال مستمرًا فيها وهم فيلم السيستم، فيلم ولاد رزق 3،فيلم ورد وريحان، فيلم عادل مش عادل

السيستم

فيلم "السيستم" تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى، وبطولة أحمد الفيشاوى، طارق لطفى، نسرين طافش، بسنت شوقى، محمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم ومحمود البزاوى، والمذيعة الأردنية راندا جبر وتدور أحداث الفيلم في اطار رومانسى لايت.

في هذا الجزء، وبعد خروج (المعلم صقر) في الجزء الثاني، يتعاون مع (شربيني)، بينما يقرر (الشايب) الانتقام من أولاد رزق بعدما أصبحوا مجرمين محترفين وتتوالى الأحداث، ﺇﺧﺮاﺝ طارق العريان ﺗﺄﻟﻴﻒ صلاح الجهيني، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، أحمد داود، ماجد الكدواني.

فيلم “ورد ريحان” تدور أحداثه في اطار تشويقي، مليء بالغموض من بطولة أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، عمرو عبدالعزيز،حسن بن منصور، أسما سليمان، من إخراج محمد نبيل صابر، سيناريو وحوار محمد أشرف.

فيلم “عادل مش عادل”، بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمود البزواي، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري.

و عرض لأحمد الفيشاوي، مؤخرًا أحدث أعماله السينمائية هذا العام بعنوان رهبة وسط مشاركة نخبة من النجوم الشباب منهم ثراء جبيل، محمد لطفي، نسرين أمين، محمود البزاوي، سما إبراهيم، تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبد الرازق.