يتخطى 45 ألف جنيه.. كارول سماحة تتألق بفستان أنيق في مهرجان الضيافة

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أحمد جودة - القاهرة - حرصت المطربة اللبنانية كارول سماحة علي إبراز حضورها في حفل ضيافة المقام في دبي مساء الأربعاء 22 نوفمبر الجاري.

إطلالة كارول سماحة

اختارت كارول سماحة فستانًا أسودًا بتصميم Off Shoulder من MÔNOT، يتميز بأكتاف بيضاء ويبلغ سعره 1390 يورو، أي ما يعادل 46 ألف جنيه.

ونسقت كارول سماحة فستانها مع أقراط طويلة منسدلة، وحملت حقيبة يد باللون الأسود.

كارول سماحة تدعم القضية الفلسطينية

وقالت كارول سماحة كلمتها عقب التكريم: "غزة أنتي خنجر عم يطعن بقلب كل إنسان عربي حر.. غزة أنتِ العنفوان والرجولة الله يرحم شهدائك الله يرحم كل شهداء الصحافة في العالم العربي.. الله ينصرك".

وقامت كارول سماحة بأداء أغنية "ستنتهي الحرب" للشاعر الكبير محمود درويش، تعبيرًا عن دعمها لأهالي غزة.

مهرجان الضيافة

تم الإعلان عن تكريم روح الفنانة العظيمة فاتن حمامة في مهرجان ضيافة Diafa هذا العام، حيث تم اختيارها كسيدة الشاشة العربية لهذه الدورة. وأكد رئيس المهرجان، الدكتور ميشال ضاهر، في كلمته خلال حفل الافتتاح على الإسهامات الفنية الرائعة للفنانة الراحلة وتأكيدها كعلامة بارزة في السينما المصرية، مشيرًا إلى دورها الكبير في تشكيل صورة محترمة لدور المرأة العربية.

ومن ناحية أخري، أعربت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن حزنها الشديد فيما تراه الآن على الساحة سواء كانت العربية أو الغربية، وبما يفعله الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحرق المستشفيات وتدمير المخيمات، ولم تتمالك مشاعر حزنها وسيطرتها على الموقف بل شاركت تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "إكس".

وأرفقت بتعليق قالت فيه: "لا.. ما بيحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها لأنها كيان محتل ومغتصب للأراضي الفلسطيني".

وأضافت:" أي حدا بيحارب إسرائيل هو مقاوم عم بيدافع عن أرضو ومحيطو! أما دم الأطفال والأبرياء فما راح سدى، بل غير نظرة العالم وكشف للرأي العام مين الإرهاب الحقيقي".