أمنية خليل تشارك البرومو الرسمي لفيلم “شماريخ”.. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت النجمة أمينة خليل البرومو الرسمي لفيلمها السينمائي الجديد، بعنوان شماريخ، والذي تشارك في بطولته مع النجم آسر ياسين،ومن المقرر عرضه في السينمات يوم 7 من ديسمبر المقبل.





البرومو الرسمي لفيلم شماريخ





وظهر خلال البرومو مشاكل الأكشن والمطاردات وضرب الناس، كما شهد البرومو ظهور الراحل مصطفى درويش في أكثرمن مشهد، إذ صور مشاهده في العمل قبل وفاته في مايو الماضى.





أبطال فيلم شماريخ





فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد منضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، تدور أحداثه في إطار أكشنومطاردات حيث يحدث ظرف ما يجمع بطلى الفيلم ويجعلهم في خطر كبير فيتحدون لكيفية التخلص منه.





تفاصيل فيلم شماريخ





ويحكي فيلم شماريخ في إطار من الحركة والتشويق، يدور العمل حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلالرجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.





أعمال قادمة لـ أمينة خليل:





وانضمت الفنانة أمينة خليل لفريق عمل مسلسل "الكبير أو ي" الجزء الثامن للنجم احمد مكي والذي من المقرر عرضه خلال السباقالرمضاني المقبل.

ويجري حاليًا الفنان أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي جلسات عمل للتحضير للجزء الثاني والاتفاق على كافة التفاصيل من معاينة أماكنالتصوير، والأبطال المشاركين في هذا الجزء لبدء تصوير أولي مشاهد العمل.





ويذكر أن تشارك أمينة في فيلم "فرقة الموت" مع النجم أحمد عز، والذي من المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل، وتدور أحداثه في إطارصعيدي اكشن حول خط الصعيد، والعمل من بطولة أحمد عز، آسر ياسين، أمينة خليل، عصام عمر، سماح انور، فريده سيف النصر، ومنتأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب.

آخر أعمال أمينة خليل:

وجدير بالذكر أن آخر أعمال أمينة خليل هو مسلسل "الهرشة السابعة"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2023.

حقق مسلسل الهرشة السابعة نجاحًا كبيرًا إشادات واسعة من قبل الجمهور والفنانين، وتصدرت بعض مشاهد تريند تويتر والفيسبوكوجوجل، واستطاع المسلسل أن يدخل قلوب الجمهور نظرًا لقرب أحداثه من أحداث الحياة اليومية والأجيال الجديدة، ونال إعجاب فئة كبيرةمن الجمهور الشباب.