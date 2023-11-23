نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادية الجندي من مهرجان ضيافة: "التاريخ هيشهد علي المجازر في غزة وموت الضمير الإنساني العالمي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة نادية الجندي علي حضور مهرجان ضيافة الذي أقيم أمس الأربعاء في بدبي.

وبرزت حضورها أثناء تكريمها وذلك على مجمل أعمالها الفنية سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية.

نادية الجندي تدعم القضية الفلسطينية

وقالت نادية الجندي خلال تكريمها: "بشكر إدارة الإمارات وبشكر مهرجان ضيافة المهرجان المحترم اللي له تاريخ وبشكر دكتور ميشيل، الحقيقه أنا كنت مترددة أني آجي في الأول".

وتابعت حديثها قائلا: “لما لقيت المبادرة الجميلة اللي عملها الشيخ محمد بن راشد لمساعدة اخواتنا وأطفال غزة سعدت جدًا بهذه المبادرة الإنسانية الجميلة، ده اللي شجعني أحضر المهرجان”

وأضافت: "عايزة أقول إن التاريخ هيشهد على هذه المجزرة البشعة والحرب والإبادة لأطفال أبرياء والتاريخ هيشهد على موت الضمير الإنساني العالمي اللي بيتغاضى عن الحق، ولكن ربنا هينصر الحق والحق سينتصر".

وحضر المهرجان عدد كبير من النجوم أبرزهم: الفنانة ماجي بو غصن، الممثل التركي بوراك دينيز، باميلا الكيك، الفنان عصام كاريكا، كارول سماحة، وغيرهم من الفنانين.

مهرجان الضيافة

وتم الإعلان عن تكريم روح الفنانة العظيمة فاتن حمامة في مهرجان ضيافة Diafa هذا العام، حيث تم اختيارها كسيدة الشاشة العربية لهذه الدورة. وأكد رئيس المهرجان، الدكتور ميشال ضاهر، في كلمته خلال حفل الافتتاح على الإسهامات الفنية الرائعة للفنانة الراحلة وتأكيدها كعلامة بارزة في السينما المصرية، مشيرًا إلى دورها الكبير في تشكيل صورة محترمة لدور المرأة العربية