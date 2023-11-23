نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هي" تتعاقد مع ريهام سعيد لتقديم "صبايا" بشكل جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت قناة هى، عن تعاقدها مع الإعلامية ريهام سعيد، لتعود مجددًا إلى الشاشة.

أضافت “هى”، أنه جارٍ عقد جلسات عمل لتحديد موعد انطلاق ريهام سعيد ببرنامج “هى وصبايا الخير” على شاشة المحطة، بشكل جديد.

كانت ريهام سعيد شاركت الجمهور مؤخرا، بمنشور عبر فيسبوك اعلنت فيه اعتذارها لقناة الشمس بسبب مرورها بأزمة صحية واتخاذها كافة للإجراءات القانونية لفسخ العقد.

جديرا بالذكر ان ريهام سعيد حققت ملايين المشاهدات على شاشة الشمس، وتعد تجربة "هى" قناة وليدة انطلقت منذ بضعة أشهر مما يعتبر تجربة جديدة ومليئة بالتحدى أمام الإعلامية ريهام سعيد صاحبة المسيرة الحافلة بالنجاح.

انسحاب ريهام سعيد

انسحبت الإعلامية ريهام سعيد من تقديم برنامجها الشهير صبايا الشمس، والتي كانت تقدمها عبر قناة «الشمس»، وذلك بعد أن حققت مليار مشاهدة خلال عام، وأوضحت أن سبب هذا القرار هو ظروفها الصحية، وحرصت ريهام سعيد على توجيه رسالة شكر إلى المسؤولين وإلى الإعلاميين العاملين بالقناة

وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"«للأسف الشديد لظروفي الصحيه انسحبت وفسخت عقدي مع قناه الشمس بعد تحقيق نجاح غير مسبوق مليار مشاهدة في سنة و٢ ونص مليون متابع على صفحه القناه بتمني لهم التوفيق والنجاح باذن الله».

وأنهت ريهام سعيد حديثها بتوجيه الشكر إلى زملائه الأعلامين العاملين في قناة الشمس:زملائي مع حفظ الألقاب كابتن مجدي وميار الببلاوي، هبة السيسي ومروة عبد المنعم، سعد الصغير، غاليه غيرهم كتير هاتوحشوني جدا كابتن مجدي بالذات، كما أتوجه بالشكر لسبونسور البرنامج الدكتور هشام عبد الستار لدعمه الرهيب للبرنامج..حزينه جدا علي الفراق ولكن ربنا دائما بيعمل الخير.. هاتوحشوني جدًا.