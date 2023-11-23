نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إحتفالا بالعيد الوطني.. حسين الجسمي يحيي حفلا غنائيا بـ الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان حسين الجسمي، لإحياء حفلا غنائيا ضخما، ضمن إحتفالات أبوظبي بالعيد القومي لدولة الإمارات، ومن المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 1من ديسمبر المقبل.





حفل حسين الجسمي بالإمارات





وقام الجسمي بالترويج لحفله حيث شارك الفيديو الترويجي للحفل، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلق على الفيديو قائلا: “ نجتمع لنحتفل بفرحة وطننا واتحادنا الـ52 في يوم 1 ديسمبر 2023 على مسرح الاتحاد أرينا.





آخر أعمال حسين الجسمي



ويذكر أن آخر أعمال حسين الجسمي هي أغنية بعنوان "الله يخليك لأهلك" والتي طرحها مؤخرا عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وصفحاتهالرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.





كلمات أغنية الله يخليك لاهلك لـ حسين الجسمي





الله يخليك لهَلك

تعال انا مشتاق لك

قلبي إذا نبضه سِكت

والله ترى ما احلّلِك

بموت من شوقي عليك

أبيك واكثر من ابيك

ياللي انت في عمري شريك

قلبي أنا سجّلته لك

الله يخليك لهَلك

تعال انا مشتاق لك

قلبي إذا نبضه سِكت

والله ترى ما احلّلِك

والله ترى ما احلّلِك

بموت من شوقي عليك

أبيك واكثر من ابيك

ياللي انت في عمري شريك

قلبي أنا سجّلته لك

قلبي أنا سجّلته لك

الله يخليك لهَلك

تعال انا مشتاق لك

قلبي إذا نبضه سِكت

والله ترى ما احلّلِك

الله يخليك لهَلك

تعال انا مشتاق لك

قلبي إذا نبضه سِكت

والله ترى ما احلّلِك

أموت فيك انت شبلاك

ويهلكني غيابك هلاك

مابي أكون إلا معاك

ومابي تحس إلا اني لك

ومابي تحس إلا اني لك

أموت فيك انت شبلاك

ويهلكني غيابك هلاك

مابي أكون إلا معاك

ومابي تحس إلا اني لك

ومابي تحس إلا اني لك

الله يخليك لهَلك

تعال انا مشتاق لك

قلبي إذا نبضه سِكت

والله ترى ما احلّلِك

الله يخليك لهَلك

تعال انا مشتاق لك

قلبي إذا نبضه سِكت

والله ترى ما احلّلِك

أقول والا ما أقول

تصول في بالي وتجول

ما يلوق لي غيرك أبد

وغيري أبد ما يلوق لك

وغيري أبد ما يلوق لك

أقول والا ما أقول

تصول في بالي وتجول

ما يلوق لي غيرك أبد

وغيري أبد ما يلوق لك

وغيري أبد ما يلوق لك

الله يخليك لهَلك

تعال انا مشتاق لك

قلبي إذا نبضه سِكت

والله ترى ما احلّلِك



