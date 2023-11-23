نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لرمضان 2024.. دنيا المصرى تنضم لأسرة "بيت الرفاعى" وتجسد دور زوجة أحمد رزق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة دنيا المصري علي عقدًا للمشاركة في مسلسل "بيت الرفاعي" إلى جانب النجم أمير كرارة، وسيكون من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي، ومن المتوقع عرض المسلسل في شهر رمضان 2024، حيث ستلعب المصري دور زوجة أحمد رزق في الأحداث.

مسلسل بيت الرفاعي

في نفس السياق، يتابع صناع مسلسل "بيت الرفاعي" توقيع التعاقدات مع فنانين آخرين للمشاركة في البطولة، استعدادًا لبدء تصوير أول المشاهد في بداية ديسمبر المقبل، وفقًا للخطة التي وضعها المخرج أحمد نادر جلال، حتى الآن، انضم إلى فريق العمل، إلى جانب أمير كرارة وأحمد رزق، كل من سيد رجب، محمد لطفي، ميرنا جميل، دنيا المصري، وأحمد فؤاد سليم.

مسلسل بيت الرفاعي كان يحمل في البداية اسم مبدئي حرب طروادة، ومكون من 30 حلقة، وتعاقد على المشاركة في بطولته حتى الآن أمير كرارة، أحمد رزق، وسيد رجب، فيما تواصل الشركة المنتجة له إبرام التعاقدات مع باقي أبطاله، والعمل من تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد والإخراج لـ أحمد نادر جلال.

مسلسل ضرب نار

ومن ناحية أخرب، شاركت الفنانة دنيا المصري فس السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ضرب نار" التي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضة.

مسلسل "ضرب نار" تدور أحداثه حول شخصية الكوماندا جابر أبو شديد، والتي يجسدها النجم أحمد العوضي، القادم من الصعيد إلى القاهرة بحثًا عن لقمة العيش، ويقع في حب مُهرة التي تقدمها النجمة ياسمين عبد العزيز.