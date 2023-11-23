نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لطيفة تدعو للشعب الفلسطيني: “يارب تحميهم وتزيل الغمة” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت النجمة التونسيه لطيفة على مواصلة دعم القضية الفلسطينية وشعب فلسطين، وتحديدا أهل غزة، بسبب الأحداث والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق فلسطين وشعبها.





لطيفة تدعم فلسطين





وشاركت لطيفة ظهر فيه عدد من أطفال فلسطين في ظل الأحداث التي يعانون منها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصوروالفيديوهات انستجرام.





وعلقت على الفيديو قائلة: “رب تحمي فلسطين وتزيل الغمة عن اهل فلسطين واهل غزة المحتلة من ٧٥ سنة هذا الشعب الصامد الإنسانيةمحتاجة سلام وحب وعدالة.





آخر أعمال لطيفة





ويذكر أن طرحت الفنانه لطيفة مؤخرا أغنية "سحابة صيف"، عبر قناتها بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات محمود سليمان، وألحان عزيزالشافعي، وتوزيع أحمد عادل.





كلمات أغنية سحابة صيف





سحابة صيف وھتعدي وھتعدي

ونرجع تاني من تاني

ولا تستغنى يوم عني وھنعدي

ولا أنساك وتنساني





سحابة صيف وھتعدي وھتعدي

ونرجع تاني من تاني

ولا تستغنى يوم عني وھنعدي

ولا أنساك وتنساني





ده اللي عندك ھو عندي

اللي عندك ھو عندي

وانت أصلًا مخلوق عشاني





اللي عندك ھو عندي

اللي عندك ھو عندي

وانت أصلًا مخلوق عشاني





حبيبي حبيب عمري

أنا قدرك وفيك قدري

حبيبي حبيب عمري

أنا قدرك وفيك قدري

ومھما جرى ما بينا وكان

احنا أقوى من الزمان

احنا أقوى من الزمان





واللي عندك ھو عندي

اللي عندك ھو عندي

وانتَ أصلًا مخلوق عشاني





اللي عندك عندي عندي

اللي عندك ھو عندي

وانتَ أصلًا مخلوق عشاني





سحابة صيف وھتعدي وھتعدي

ونرجع تاني من تاني

ولا تستغنى يوم عني وھنعدي

ولا أنساك وتنساني