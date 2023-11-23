نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا دعم رشوان توفيق الإعلامية نجوى إبراهيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعم الفنان رشوان توفيق الإعلامية نجوى ابراهيم بعد أزمة الانتقادات واعلانها لمرض السرطان.

قال رشوان توفيق في تصريحات صحفية:'أتمنى للإعلامية الكبيرة والفنانة القديرة نجوي إبراهيم الشفاء والصحة ودوام العافية، وأن تمر من تلك المحنة بسلام، فهمي علامة في تاريخ الإعلام المصري، كما أنها كممثلة، كانت أكثر من رائعة في الأدوار التي قدمتها على الشاشة.

تابع:' نجوى ابراهيم سيدة مهذبة وفي غاية الرقي وفي غاية الاحترام إنسانيا، وأقول لهؤلاء الأشخاص الذين حرجوها بتعليقاتهم: “ربنا يكفينا شر خلقه”.

تصدرها للترند

تصدرت ماما نجوى الهاشتاج وأصبحت ترند موقع X تويتر سابقًا، كما انتشرت حملة تضامن واسعة من المشاهير والمتابعين بعد ساعة واحدة من تعليق المؤثر على الانتقادات السلبية التي تطالبها باعتزال العمل الإعلامي، وتصريحها بأنها مريضة بالسرطان وتبلغ من العمر 80 عامًا، ومن المؤكد أنها ستموت قريبًا، وتأكيدها بأنها تمارس العمل الإعلامي لأنها تحب التواصل مع متابعيها، ولا تبحث في هذا العمر عن المال أو الشهرة.

وكانت الفنانة لقاء الخميسي من أكثر النجمات تعرضا للتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، ولهذا كانت من أوائل المنضمين لهاشتاج ماما نجوى، ودعمتها قائلة:" أنت ست الكُل وست الستات الأستاذة الجميلة اللي أبهجت قلوبنا سنين وجمالك لا يوصف جمال قلبك وجمال روحك ووجهك ولا يهمك من أي مريض محروم من الحُب ومليان عقد وبيطلع عقده على الناس وكأنه منزه ومُختار ومن أولياء ربنا.. كلنا بنحب نجوى إبراهيم.

كما قال الفنان صلاح عبدالله في رسالة دعم ومحبة للإعلامية المصرية البارزة صاحبة التأثير العميق في أطفال مصر والعالم العربي على مدار سنوات طويلة، وقال عبر حسابه بموقع X:" اللي قالوا الكلام دا ياهانم لسانهُم عايز قطعُه وأي شخص بالأخلاق دي نتجاهله ونقاطعُه" ولما جيتلك مع بنتي من ٨ سنين تقريبًا ومن كتر حبي فيكي واحترامي وتقديري ليكي غنتلك "بإذن الله ليلة جميلة، مع ماما نجوى في بيت العيلة "وزي ماشفتي الكلام البصل ياريت تشوفي الكلام..