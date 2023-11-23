نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمهور يشيد بأغنية رمز الصمود لـ سيمون في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تلقت الفنانة سيمون على عدد كبير من تفاعل الجمهور من خلال طرح أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "رمز الصمود"،تضامنا مع فلسطين وذلك شاركت "سيمون" جمهورها بمقطع من الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بتعليق قالت فيه:"الأغنية من كلمات المستشار أشرف الخولي، ألحان أحمد البرازيلي، توزيع أمير طاحون، انتاج مصر ميديا production احمد خيرت.

وفورا نال الفيديو على إعجاب الجمهور مشيدين بجمال صوت سيمون معبرين عن فرحتهم بغناء سيمون.

سيمون تشارك بصيد العقارب مع غادة عبد الرازق

أعربت الفنانة سيمون عن سعادتها بالتعاون مع الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل "صيد العقارب" رمضان 2024، حيث شاركت "سيمون" جمهورها بمجموعة من الصور كواليس العمل من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بتعليق قالت فيه:" أن شاء الله بالخير والنجاح".



تعليقات الجمهور على منشور سيمون

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات نورتي الشاشة، ربنا يكرمك ويوفقك، الف مليووون مبروووك، النجمتان غادة عبد الرازق وسيمون أكيد في عظمة، ناطرينكم، ان شاء الله هتكسروا الدنيا، سيمون الرقيقة والموهوبة تستاهلي كل خير،وغيرها من التعليقات.



أبطال مسلسل "صيد العقارب"

يذكر أن مسلسل "صيد العقارب" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، ويشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين منهم رياض الخولي وماجد المصري، وأحمد ماهر ومجدي بدر، وعماد صفوت وآخرين.

تدور أحداث المسلسل في 15 حلقة، وانتشرت مؤخرا صورا من كواليس جلسة قراءة السيناريو التي حضرها معظم أبطال العمل، حيث أنه متوقع أن يبدأ التصوير خلال أيام قليلة.

آخر أعمال سيمون

والجدير بالذكر آخر أعمال سيمون اغنية اتغير عشاني، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.