لقاء الخميسي: “الألم بقى لا يحتمل”

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة لقاء الخميسي منشور، تعبر فيه عن حزنها الشديد، بسبب تعرضها للخذلان، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





منشور لقاء الخميسي





ونشرت لقاء صورة لها عبر تطبيق إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: ساعات بتبقى مخزن جواك ذكريات ومواقف وافعال وخذلان من ناس كتير ومواقف كتير وبيتهيألك انك نسيتها وتخطتها لكن في اللحظة دي بتبقى في حالة انكار للمعاناة اللي بتحصل جواك

ومرة واحدة بتنفجر غصب عنك لأن الألم بقى لا يُحتمل! لقاء الخميسي.





آخر أعمال الفنانه لقاء الخميسي





كانت آخر أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونورمحمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمدزكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.





كما شاركت في مسلسل "زي القمر" الجزء 2 بحكاية “حتة من القمر”، كانت تجسد شخصية "قمر"، وكان هذا العمل بطولة كل من: درة،وأحمد حلاوة، وصابرين، وآيتن عامر، ومحسن منصور، ولبنى ونس، وكان هذا العمل من إخراج شيرين عادل وتأليف فداء الشندويلي.