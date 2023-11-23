كيف احتفلت تانيا قسيس بعيد استقلال لبنان؟



القاهرة - محمد ابراهيم -

احتفلت الفنانة اللبنانية تانيا قسيس بعيد استقلال لبنان على طريقتها الخاصة، حيث حرصت "تانيا" على توثيق لحظات سعادتها بمشاركتها بفيديو من إحدى زيارتها لطلاب كلية نوترادم دي الناصرة من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأرفقت بالصورة تعليق قالت فيه:" كان الاحتفال بمرور 80 سنة على استقلال لبنان بثلج الصدر حقا بعد أن تمت دعوتي لمقابلة الطلاب الشباب في كلية نوترادم دي بالناصرة".



وأضافت:" كان مشاهدة المعلمين الذين يدمجون أغاني في فصول الموسيقى مفاجأه مبهجة، اللقاء مع الطلاب الشباب المتحمسين الذين غنوا لي اغنية ترحيب شخصية تليها أغنيتي "طرابك يا لبنان" ملأ يومي بالفرح، فخرهم سواء ارتداء الأرز أو زي الجيش اللبناني كان مشهد مؤثر ".



تانيا قسيس:الموسيقى تمثل الشفاء وقدرتها على نسج خيوط من الرحمة خلال حياتنا



وتابعت:" وسط بحر الأطفال الذين يبحثون عن العناق برز أحدهم ايلا لم أكن أعرف إنه ا فقدت والدتها في انفجار بيروت المأسوى في ٤ أغسطس، تعلم أن لقائي جلب سعادتها وهي تتحدث عن لقائنا مع والدها جعلت عيني تدمع أشعر بالبركة لمشاركة موهبتي والامتنان والاتصال المؤثر مع ايلا تذكير بقوة الموسيقى على الشفاء وقدرتها على نسج خيوط من الرحمة خلال حياتنا ".



وأشارت:" كل واحد من هؤلاء الأطفال يحمل قوة فريدة لإحداث فرق احتضان مواهبهم مشاركة أحلامهم ودعم بعضهم البعض في نسيج تاريخ بلدنا هم الخيوط النابضة بالحياة التي تشكل غدا أكثر اشراقا ".

تانيا قسيس تقدم الشكر لهؤلاء

وختمت حديثها قائلة:" شكرا جزيلا لجوسيان شيلالا، وسور ماجيدا، وسور هيفا وجميع فريق المعلمين الجميل على الترحيب الحار وشكرا ياسمينا مالك على تحقيق ذلك ".

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور متمنين السلام للشعب اللبناني.

ياقدس... هكذا داعمت تانيا قسيس القضية الفلسطينية

وفي سياق منفصل، دعمت الفنانة تانيا قسيس القضية الفلسطينية من خلال إعادة نشر أغنية لها تحمل اسم" يا قدس "عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

تعرف على كلمات اغنية" يا قدس"

متعب حزين

مثقلة بالأنين

منهكة تصرخين

خسرت آلاف البنين

يا ارض الأنبياء

تنادين للسلام

عيناك لا تنام

ترفضين الانحناء

يا قدس انت فينا

يا قدس نحن هنا

انت موطن الأديان

انت حاضنة الإنسان

شوارعك صارخة غاضبة

بالحق تطالبين

في قلوبنا انت غالية

حملت قضايا المظلومين

يا ملجأ المؤمنين

يا صوت الصامتين

سنزورك خاشعين

ساجدين مصلين

يا قدس انت فينا

يا قدس نحن هنا

انت موطن الأديان

انت حاضنة للإنسان

يا قدس انت فينا

يا قدس نحن هنا

يا شعوب العالم

آخر أعمال الفنانة تانيا قسيس

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة تانيا قسيس أغنية حكايتك فيا، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.