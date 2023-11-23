وفاء عامر لشقيقتها آيتن في عيد ميلادها: “بحبك يا تونة”

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأت النجمة وفاء عامر شقيقتها الفنانه آيتن عامر بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر خاصية القصة القصيرة لحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وفاء عامر تهنئ آيتن في عيد ميلادها





وشاركت وفاء صورة لـ آيتن عبر حسابها على تطبيق انستجرام، وعلقت عليها قائلة: “ كل سنة وانتي حبيبتي وربنا يخليكي لولادك ولكل إلى بيحبوكي بجد بحبك يا تونة”.









أحدث أعمال وفاء عامر

وانضمت النجمة وفاء عامر، إلى فريق عمل مسلسل "حق عرب" مع النجم أحمد العوضي والذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل ٢٠٢٤.





تدور أحداث مسلسل حق عرب، في إطار شعبي، حيث يتعرض بطل العمل للكثير من المغامرات، خلال أحداث العمل، ويحاول الخروج منها،وذلك في إطار الإثارة والتشويق، والعمل من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج إسماعيل فاروق.









كما تشارك وفاء عامر في مسلسل “ألف ليلة وليلة”، المقرر عرضه في رمضان المقبل من بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور، شيريعادل، أحمد فتحي، سامي مغاوري، أحمد بدير، وفاء عامر، أيتن عامر، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.





و تعاقدت وفاء عامر على مسلسل جديد بعنوان “ أحداث منتصف ديسمبر”، ومن المقرر التصوير خلال الأيام المقبلة، حيث تجسد دور مأمورسجن.





أخر أعمال وفاء عامر

شاركت الفنانة وفاء عامر، مؤخرا في مسلسل “ نصي التاني ” ضيف شرف مع النجم علي ربيع الذي تم عرضه في الأيام الماضية عبرالمنصات الالكترونية وحقق نجاح كبير وتصدر مواقع التواصل الإجتماعي.

مسلسل “ نصي التاني ” شارك في بطولته كوكبة من النجوم أبرزهم: رنا رئيس، أسماء أبو اليزيد، محمد محمود، ياسمين رئيس، بسنتشوقي، إيمان السيد، جيلان علاء، ميرنا نور الدين، وغيرهم، تأليف إياد صالح، ومن إخراج عمرو صلاح.