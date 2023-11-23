نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيوان يطرح أغنية "لبناني" تزامنًا مع عيد استقلال لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان اللبناني "إيوان" على الاحتفال بعيد استقلال لبنان على طريقته الخاصة، من خلال طرح أحدث اعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم “لبناني”.

وشارك "إيوان" بمقطع فيديو عن عيد الاستقلال من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالفيديو تعليق قال فيه:" لبناني من كلماتي وألحاني، لبنان بين الماضي والحاضر من أواخر الستينات إلى اليوم.



تعليقات الجمهور على منشور إيوان



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات منور الدنيا كلها، ربنا يحفظك من كل شر يارب، السلام للبنان وأهل لبنان، بالتوفيق والنجاح الدائم، ناطربنك بأعمال تانية، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال الفنان إيوان

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان إيوان أغنية،" ساعة صفا "، وأغنية "ثورة إحساس"، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



كلمات اغنية "ثورة إحساس"

وتأتي كلمات أغنية "ثورة إحساس"



وعينج الا اوصلج واحتل روحج واخذها عناد

وتحدى العالم لجلج لو يتحول جيش وتعداد

اوف اوف اوف

اطلع بحسابج اول ما اتغير من تحسبين

ومن احسب واحد زائد واحد لازم انتي تطلعين

اوف اوف اوف

خل الكون يفهم

لو واحد تقدم

يمج الا يندم

حدودج ما وصلها غيري محتل

والياخذ شبر من عندي يقتل

بجمالج غيري بس قلمي تغزل

كحل الكون من عينج تكحل

وعينج الا اوصلج واحتل روحج واخذها عناد

وتحدى العالم لجلج لو يتحول جيش وتعداد

هلا يالوجهج يصطع عينج تلمع ثورة احساس

ظميتج وسط عيوني وبين اچفوني قطعة الماس

اوف اوف اوف

حربين الاجلج ادخل لو يصير العالم سيوف

ولو دنياي بنارين اتعنه ليج وازحف زحوف

اوف اوف اوف

الله ودمعي يشهد

غيرج مالي احد

انتي الحب الاوحد

جمال الكون من وجهج يشع شع

