نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما السبب وراء سعادة غادة عبدالرازق؟.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت النجمة غادة عبدالرازق مجموعة من الصور، والتي تعبر فيها عن سعادتها الشديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





سبب سعادة غادة عبدالرازق





وظهرت غادة في الصور في أحد الشوارع وذلك أثناء عودتها إلى منزلها بعد التقائها بعدد من الفنانين الذين من المقرر أن يشاركوها بطولة مسلسل “صيد العقارب" وهو عملها الرمضاني المقبل 2024.





وعلقت غادة على الصور قائلة: "سعيدة جدًا النهاردة لإني قابلت فنانين مهمين هشتغل معاهم، انا دلوقتي في طريقي للبيت، واتصورت الصور دي لإني سعيدة جدا".





مسلسل صيد العقارب



وكانت قد روجت غادة عبد الرازق لمسلسها الجديد، حيث نشرت بعض الصور برفقة أسرة العمل عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "مسلسل #صيد العقارب رمضان ٢٠٢٤ آن شاء الله.. مع نجوم عظماء فى مصر والشرق الأوسط… دعواتكم لينا فضلًا".

تفاصيل مسلسل "صيد العقارب"





ويضم مسلسل صيد العقارب لغادة عبد الرازق عدد كبير من النجوم وعلى رأسهم رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء جاميكا وأحمد ماهروالعمل من تأليف باهر دويدار،ومن إخراج المخرج أحمد حسن، المقرر عرضه في رمضان 2024، تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق









أخر أعمال غادة عبد الرازق

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق مسلسل "حدث بالفعل" الذي كان ضمن حكاياته حكاية "تحت الحزام" حيث كانت تدورأحداثه حول الحكاية بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية، فهي بالفعل حكايات حدثت في الواقع، ليكون أولمسلسل درامي يناقش قضايا نفسيه واقعيه من الوطن العربي.

أبطال مسلسل "حدث بالفعل" حكاية "تحت الحزام" الفنانة غادة عبد الرازق، وأيضا شارك في البطولة الفنانة سلمى أبو ضيف، خالدأنور، وآخرين، المسلسل من إخراج هشام الرشيدي، وتأليف فادي النجار.