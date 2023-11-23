تعرف على أبرز الحاضرين بمهرجان الضيافة في دبي

القاهرة - محمد ابراهيم -

أقيمت الدورة السابعة من مهرجان الضيافة Diafa في مدينة دبي، وشهدت حضورًا مميزًا لعدد كبير من النجوم،وتألق عدد كبير من الحاضرين بالظهور بشكل مناسب أثناء تواجدهم في المهرجان والحرص على ارتداء فساتين سوداء وملابس بيضاء، وتم تكريم عدد من النجوم خلال المهرجان من بينهم سعد لمجرد الذي تم تكريمه على أعماله الفنية، وباميلا الكيك على نجاحها في مسلسل "كريستال"، وأمير كرارة، وأسما إبراهيم.

أسما ابراهيم تفوز بلقب صقر الصحافة

أسما ابراهيم تفوز بلقب صقر الصحافة

أعربت الفنانة أسما ابراهيم عن سعادتها بفوزها بلقب صقر الصحافة من خلال مهرجان الضيافة، واعتمدت اسما على ارتداء فستان أسود يظهر رشاقتها وميكب هادئ يبرز جمالها.



باميلا الكيك تسرق الأضواء بمهرجان الضيافة

نجحت الفنانة اللبنانية أن تخطف قلوب الحاضرين أثناء تواجدها بمهرجان الضيافة، والتي اعتمدت على ارتداء فستان أبيض مرصع بالماس ليبرز ملامحها الشقرة.

أبرز الحاضرين بمهرجان الضيافة

وحضر المهرجان أيضًا عدد كبير من النجوم مثل ماجي بو غصن، والممثل التركي بوراك دينيز، وعصام كاريكا، وكارول سماحة،باميلا الكيك، بالإضافة إلى العديد من الفنانين الآخرين.

نادية الجندي تلقي كلمتها بمهرجان الضيافة فماذا قالت؟

القت الفنانة نادية الجندي كلمتها على هامش الحفل قائلة: "سعدت جدًا بهذه المبادرة الإنسانية الجميلة، فـ ده اللي شجعني آجي المهرجان.. وعايزة أقول إن التاريخ هيشهد على هذه المجزرة البشعة والحرب والإبادة لأطفال أبرياء والتاريخ هيشهد على موت الضمير الإنساني العالمي اللي بيتغاضى عن الحق، ولكن ربنا هينصر الحق والحق سينتصر ويرد حق الظالمين".

وحرص رئيس مهرجان ضيافة Diafa الدكتور ميشال ضاهر، خلال كلمته التي ألقاها في حفل افتتاح المهرجان على تسليط الضوء على الجهود الفنية الكبيرة التي بذلتها الفنانة الراحلة فاتن حمامة، قائلًا: "يعدها الكثيرون علامة بارزة في السينما المصرية، حيث ساهمت بشكل كبير في صياغة صورة جديرة بالاحترام لدور المرأة العربية، وحصلت على دكتوراه فخرية، إنها سيدة الفن المثقف والهادف النجمة فاتن حمامة".

