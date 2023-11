إيرادات فيلم Oppenheimer تكسح شباك تذاكر السينما عالميا ً

القاهرة - محمد ابراهيم -





تمكن فيلم Oppenheimer أن يكتسح شهرة واسعة منذ عرضه خلال شاشات العرض في دور السينما، وتعدت ايراداته خارج التوقعات.

تعرف على إيرادات فيلم Oppenheimer

وبلغت إيرادات فيلم Oppenheimer إلى 950 مليونًا و200 ألف دولار عالميًا، والفيلم من إنتاج شركة Universal Pictures منذ طرحه يوم 21 يوليو الماضى فى دور العرض حول العالم.



وأنقسمت إيرادات الفيلم الجديد بين 325 مليونًا و321 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و624 مليونًا و879 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.



إشادات الجمهور بفيلمOppenheimer



أشاد عدد كبير من نجوم الوسط الفني ورواد التواصل الاجتماعي حول فيلم Oppenheimer، وكانت من بين أبرز التعليقات، The movie is a masterpiece،Killian Murphy is on fire،I wish there would be multiple parts،وغيرها من التعليقات.



أحداث فيلم Oppenheimer

وتدور أحداث فيلم Oppenheimer حول شخصية عالم الفيزياء النظرية الأمريكى جيه.روبرت أوبنهايمر، الذى قاد الجهود لبناء أسلحة الدمار الشامل التى أنهت الحرب، وقتل ما يقرب من 200 ألف مدنى يابانى بعد إلقاء قنبلتين ذريتين في عام 1945 على مدينتي هيروشيما وناجازاكي.

أبطال فيلمOppenheimer

فيلم Oppenheimer من إنتاج شركة Universal، ومن إخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان، ويضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرز هم كيليان مورفى رامى مالك، روبرت داونى جونيور، وفلورانس بيو، وغيرهم من النجوم.