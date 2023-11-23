محمد رمضان يروج لحفل موسم الرياض: "ثقة في الله أقوى حفلة"

القاهرة - محمد ابراهيم - قام النجم محمد رمضان بالترويج لحفله المقبل في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والمقرر إقامته غدا الجمعه 24 نوفمبر على مسرح محمد عبده أرينا.





حفل محمد رمضان في موسم الرياض





وشارك محمد رمضان، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، من حفلاتهالسابقة، وعلق عليه قائلا: " ثقة في الله مسرح محمد عبده هيولع باربكيو، ثقة في الله أقوى حفلة في الرياض ٢٤نوڤمبر”.





أسعار تذاكر حفل محمد رمضان

وطرحت الشركة المنظمة أسعار تذاكر الحفل على موقعها الرسمي بأكثر من فئة حيث جاءت الفئة الأولى والتي تحمل اسم الفئة الذهبيةبمبلغ 230 ريال بما يعادل 1800 جنيهًا مصريًا، والفئة الثانية بـ 172 ريال سعودي بما يعادل 1400 جنيهًا مصريًا، أما الفئة الثالثة بـ115 ريال بما يعادل 940 جنيهًا.



وكان قد ظهر الفنان محمد رمضان على جمهوره، في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام "وكشف الفنان محمد رمضان خلال البث المباشر الذى قام به أثناء تواجده في طائرة خاصة، عن أنه يستعد للوصول إلى مدينة الرياضبالمملكة العربية السعودية، كما دعم الشعب الفلسطيني في الحرب التي يخوضونها حاليًا.

وكان قد نشر الفنان محمد رمضان، فيديو من آخر حفلاته عبر حسابه بتطبيق "إنستجرام" معلقًا عليه "إخواتي الفلسطينيين، كنت أتمنىتأجيل كل مشاريعي، لولا التزامي مع شركات غير عربية، ولا يربطني بهم سوى عقود عمل، يجب الالتزام بها".

وأضاف محمد رمضان "المحبة في القلب، والحزن في القلب، ولا أحد يزايد على الآخر، كلنا عرب، وكلنا نتمنى من الله، حرية فلسطين، اللهمآمين".