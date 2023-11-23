نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد حياة قنديل.. تعرف على أبرز حياتها الفنية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

يصادف اليوم الخميس 23 نوفمبر ذكرى ميلاد الفنانة حياة قنديل، وتميزت حياة بالجمال والموهبة والذكاء، ومن رغم وجود هذه الأشياء فيها فالحظ لم يكتمل معها، وقررت التفرغ إلى المنزل والاعتزال نهائيا ً على الساحة الفنية، فأشتهرت حياة بالأدوار المركبة والصعبة.

يبرز دوت الخليج الفني من خلال هذا التقرير عن أبرز محطاتها الفنية

من هي حياة قنديل؟

حياة قنديل هي فنانة مصرية ولدت في 23 نوفمبر 1948،

ولم تستطيع حياة إكمال دراستها واكتفت بالشهادة الاعدادية،



بدأت حياتها الفنية في سن مبكرة في في برامج الأطفال، ثم انتقلت للتمثيل في الأفلام. بدأت حياتها الفنية السينمائية في عام 1962 من خلال فيلم "صراع الأبطال"، لقد حققت نجاحًا كبيرًا في السينما وقدمت أعمالًا ناجحة.



أشهر افلام حياة قنديل

ومن أشهر أفلامها "وادي الذكريات"، "الأزواج الشياطين"، "أذكريني"، "الشياطين"، "جنس ناعم"، "سونيا والمجنون"، "الكروان له شفايف"، "المذنبون"، "المنحرفون"، "دائرة الانتقام"، "الحب تحت المطر"، "الضحايا"، "حتى آخر العمر"، "أجمل أيام حياتي"، "أين عقلي"، "الرصاصة لا تزال في جيبي"، "عجايب يا زمن"، "شياطين للأبد"، "المرأة التي غلبت الشيطان"، "صوت الحب"، "إمبراطورية ميم"، "رجال في المصيدة"، "صراع الأبطال"، "صيد الرجال"، "الرداء الأبيض"، "الرغبة والضياع".

زواج حياة قنديل

تزوجت حياة قنديل من الممثل المصري فكري أباظة، وبعد زواجها قررت الابتعاد عن الوسط الفني بعد تقديمها للسينما في فيلم "اذكريني" في عام 1978، وقدمت بعدها عملًا تلفزيونيًا واحدًا وهو مسلسل "دمعة ندم" في عام 1979.