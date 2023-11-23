نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد استقلال لبنان.. نانسي عجرم: "وطني تعبان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن حزنها الشديد بسبب الأوضاع التي تمر بها بلدها لبنان في الوقت الحالي، وذلك بسبب الإشتباكات القائمة بين حزب الله والكيان الصهيونى.



منشور نانسي عجرم





وشاركت نانسي تغريدة بمناسبة عيد إستقلال لبنان عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات إكس تويتر سابقًا، وكتبت فيها قائلة: "فيعيد استقلاله وطني تعبان وعم يمرق بأدق مرحلة من حياته. بتمنى نعيّد السنة الجاية باستقلال حقيقي وببلد بيبقى لو شو ما صار منارة وشعلة أمل ما بتنطفي".





أخر أعمال نانسي عجرم





وطرحت نانسي مؤخرًا أحدث أغانيها هذا العام بعنوان "تيجي ننبسط" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وتخطت نسبة مشاهدتها 16 مليون مشاهدة خلال أشهر.

وهي تعاون بين الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي من توزيع طارق مدكور، جيتار أحمد رجب ومصطفى أصلان، قانون ماجدسرور، ناي أحمد خيري.



كلمات اغنية تيجي ننبسط





حبيبي «تيجي ننبسط»

ولو الدنيا إتكربست

نمشي ونديها ضهرنا

بنروق واحنا لوحدنا

والناس عادي لوهيست هيست

هات ايدك فوق كتافي

ونلف الدنيا لف لف

وتاخدلك حضن دافي

هاتلاقي قلقنا خف خف

خوفك م الدنيا سيبه

سيبه سيبه يا حبيبي وأنا اسيبه

هركنه على أي رف رف

حبيبي ما تفكنا

م الشكليات فكنا

هايقولوا يعني اتجننوا

طب مايقولوا اتجننوا

ماحدش ليه حاجة عندنا

حبيبي تيجي نفتكس

كلام حب جديد يتلمس

غنوة نقولها لبعضنا

فرحة تكون من قلبنا

رقصة جديدة بتترقص

آه يا حبيبي تترقص تترقص