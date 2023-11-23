بالفيديو.. الجمهور يشيد بأغنية رمز الصمود لـ سيمون

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 نوفمبر 2023 08:27 صباحاً - تلقت الفنانة سيمون على عدد كبير من تفاعل الجمهور من خلال طرح أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "رمز الصمود"،تضامنا مع فلسطين وذلك شاركت "سيمون" جمهورها بمقطع من الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بتعليق قالت فيه:"الأغنية من كلمات المستشار أشرف الخولي، ألحان أحمد البرازيلي، توزيع أمير طاحون، انتاج مصر ميديا production احمد خيرت.

وفورا نال الفيديو على إعجاب الجمهور مشيدين بجمال صوت سيمون معبرين عن فرحتهم بغناء سيمون.