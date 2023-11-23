اليوم.. أحمد مراد وابنته ضيفا "معكم" مع مني الشاذلي

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الكاتب أحمد مراد، وابنته ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في حلقة اليوم الخميس من برنامجها "معكم" على قناة ON.

تفاصيل لقاء أحمد مراد في معكم:

ومن المقرر أن يكشف الكاتب أحمد مراد خلال الحلقة عن كواليس صناع الجزء الثاني من رواية "لوكاندة بير الوطاويط" الجديدة، والتي صدرت مؤخرًا بالأسواق بأسم "أبو الهول" والتى حققت نجاحا كبيرا خلال أول أيام إصدارها، وكما يروى أحمد مراد حول تفاصيل بطل الرواية، شخصية سليمان أفندي السيوفي، موضحًا كيفية تمكنه من تقمص شخصية تعاني من مرض عقلي حاد، بالإضافة إلى كيفية كتابة روايته التى تدور أحداثها قبل نحو مئة عاما من الوقت الحالي.

تفاصيل ظهور ابنة أحمد مراد في البرنامج:

ومن المقرر أيضا ان يتحدث عن أعماله السينمائية بالإضافة للحديث عن برنامجه التليفزيونى "بيت مراد" الذي عرض مؤخرًا، والذى شاركته فى التقديم ابنته فاتيما مراد لأول مرة.

ومن المقرر ان تنضم فاتيما ابنة الكاتب أحمد مراد إلى اللقاء، وتتحدث حول تجربتها بمشاركة والدها في تقديم البرنامج، وكيف مرت عليها الحلقات الأولى من التصوير، مشيرة إلى طبيعة العلاقة بينها وبين والدها أحمد مراد في البرنامج وأيضًا في الحقيقة.

ويأتى خلال الحلقة جزء آخر، حيث تجرى الإعلامية منى الشاذلي اتصالًا عبر زووم مع الدكتور هاني عُتيبة، ويتحدث عن كواليس تنصيبه ومشواره الطويل في العمل كأحد الرواد في تخصصه، وهو أيضًا أحد أبرز استشاريي أمراض القلب التداخلية في مستشفى غلاسكو الملكي، والذي نصب مؤخرًا كأول عربي رئيسًا للكلية الملكية للأطباء في بريطانيا في سابقة تاريخية لم تحدث منذ 425 سنة.