تعرف على تفاصيل مسلسل "220 يوم"

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان كريم فهمي، لبدء تصوير مسلسله الجديد، والذي يحمل اسم" 220 يوم"، وذلك في شهر ديسمبر المقبل، للمنافسة به في موسم دراما رمضان 2024 حيث يقوم حاليًا بعدد من البروفات والإستعدادات للعمل.

قصة مسلسل "220 يوم"

وتدور أحداث مسلسل 220 يوم في إطار اجتماعي رومانسي ويضم 15 حلقة، ويلعب كريم فهمي شخصية روائي خلال أحداث المسلسل، ويشاركه في البطولة الفنانة صبا مبارك ومايان السيد، والعمل من تأليف محمود زهران وإخراج كريم العدل.

ويعتبر التعاون الثاني بين كريم فهمي وصبا مبارك بعد نجاحهم في مسلسل حكايات بنات الذي تم عرضه عام 2017 وحققا نجاحًا ساحقًا.

ما هي آخر أعمال كريم فهمي؟

ومسلسل الكتيبة 101 هو آخر أعمال كريم فهمي الدرامية، والذي نافس به في موسم دراما رمضان 2023، وتعاون خلاله مع العديد من الفنانين منهم آسر ياسين، عمرو يوسف، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، بهاء ثروت، خالد الصاوي، لبلبة، نور النبوي، وفاء عامر، وليد فواز، والمسلسل من تأليف إياد صالح وتحت قيادة المخرج محمد سلامة.

وأيضًا مسلسل "أزمة منتصف العمر" والذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه وشاركته البطولة ريهام عبد الغفور وتم عرضه على منصة "شاهد".

وفيلم “أنا لحبيبي” هو آخر أعمال كريم فهمي في عالم السينما، وشاركته البطولة ياسمين رئيس وعدد كبير من الفنانين.