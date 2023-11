نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بريندان فريزر يكشف عن فيلمه القادم في مرحلة ما بعد الأوسكار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النجم برندان فريزر عن أول دور سينمائي ضخم له بعد حصده لجائزة الأوسكار، سيظهر به في دور بطولة رئيسي على غراف فيلم "ذا ويل".

ووفق ديلي ميل، فإن الفيلم القادم لفريزر سيعد من خلاله للأدوار الكوميدية، وسيطرح الفيلم بعنوان Rental Family.

الفيلم ستدور احداثه حول ممثل أمريكي يعيش في مدينة طوكيو، يواجه عدد من الصعاب المعيشية والمواقف الكوميدية هناك.

الاحتفال بالأوسكار

كشف النجم برندان فريزر عن تفاصيل ما قام به أبنائه لدى علمهم بحصده لترشح لجائزة الأوسكار ضمن خانة أفضل ممثل بدور رئيسي.

وفي حوار جديد له، كشف برندان الاسلوب الذي احتفل به ابنائه بترشحه للأوسكار للمرة الأولى في مسيرته، مع وجود احتمالات ايجابية كبيرة بنيله للجائزة هذا العام.

سنة أولى "أوسكار"

وكان من ضمن الفنانين الذي حصلو على اول ترشح لهم لجوائز الأوسكار، النجمة جيمي لي كورتيز البالغة من العمر 64 عام، بحصولها على ترشح لخانة أفضل ممثلة في دور مساعد عن دورها في فيلم Everything Everywhere All At Once.

الفنان "بول ميسكال"، حصل أيضًا على أول ترشح له لجوائز الأوسكار في مسيرته المهنية، بحصوله على ترشح لجائزة افضل ممثل بدور رئيسي.