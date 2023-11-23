نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. نجوي إبراهيم تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الإعلامية نجوى إبراهيم، مؤشر البحث "جوجل"، وذلك بعد ردود الأفعال الإيجابية التي استقبلتها على الساحة الفنية لدعمها بعد حديثها عن إصابتها بالسرطان على الهواء عبر برنامجها على نجوم إف إم حيث خرج عدد كبير من نجوم الفن لدعمها.



تفاصيل فيديو نجوي إبراهيم بعد تصدره التريند

وخرجت الإعلامية والفنانة نجوي إبراهيم عن صمتها لترد على منتقديها عبر السوشيال ميديا بعدما وجهت رسالة مؤثرة كشفت من خلالها عن ما تعانيه من أمراض وسرطانات.

وقالت نجوى إبراهيم في برنامجها بيت العز، عبر إذاعة نجوم FM،: "أنا أول مرة أقرأ كومنتات على حاجة نزلت، يا نهار أبيض على اللي اتقال، ما تروحوا يا جماعة تتعالجوا، إنتو عايزيني أعتزل؟".

وأضافت نجوى إبراهيم: "ما ضروري الواحد يعتزل، هو هيقعد طول العمر يكلمكم؟، ممكن أعتزل الأسبوع اللي جاي لإني اتخنقت وزهقت، مش على آخر العمر الواحد ياخد الانتقادات دي كلها، بالراحة على نفسكم، الناس بتستكر علينا الابتسامة، ومين قال إن كل الناس اللي بتضحك مبسوطة؟، ما تقولوا ما شاء الله".

نجوي إبراهيم تكشف عن تفاصيل مرضها

واختتمت نجوى إبراهيم، حديثها، قائلة: أنا عندي 80 سنة وغلبانة وعيانة، وعندي سرطانات، وعاملة 7 آلاف عملية، وهعتزل وهموت قريب، هدوا نفسكم والنبي، أنا مش جاية أربي عيالي، أنا جاية فرحانة بيكم، ومبسوطة وبتشرف بكلامي معاكم.