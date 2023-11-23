نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تيموثي شالمي يحتفل بالعرض الخاص لفيلم Willy Wonka في طوكيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الممثل الشاب تيموثي شالمي بالعرض الخاص لفيلمه الجديد Willy Wonka، الذي يجسد به شخصية صانع الشوكولاتة الشهيرة ويلي وانكا.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم، الذي قيم في مدينة طوكيو، كإنطلاقة لحملة ترويجية موسعة، ستشهد عرض الفيلم في عدد من المدن الكبرى.

ويجسد تيموثي شخصية صانع الشوكلاتة التي سبق وأن جسدها النجم جوني ديب في فيلم عن القصة نفسها.

مشروعات قادمة

في الوقت نفسه،سيؤدي تيموثي شالمي بنفسه الفقرات الغنائية ضمن مشاهد السيرة الذاتية في الفيلم الجديد الذي سيجسد به شخصية المغني الراحل بوب ديلان.

وذلك حسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، مشيرة لأن شالمي سيقوم بالتدريب على الغناء الفترة المقبلة، ليؤدي بنفسه أغنيات ديلان ضمن أحداث الفيلم، دون الحاجة للجوء لتركيب صوت ديلان على مشاهد الفيلم.

وحتى الآن لم يتم الكشف العنوان الرسمي للفيلم الجديد، الذي سيقدم به شالمي شخصية ديلان للجمهور، غير إنه قد تم اختيار المخرج جيمس مانجولد لمهمة الإخراج.

مشروع سينمائي جديد

وفيلم السيرة الذاتية لتيموثي شالمي، يعتبر أحدث فيلم سينمائي له بعد تجربة فيلم Bones And All، وفيلم رعب كوميدي، من اخراج لوكا جواداجنينو، ويشارك في بطولته تيموثي شالامي الذي يجسد شخصية باسم "لي"، وتايلور راسل التي تجسد شخصية باسم "مارين ييلر"، ومارك رايلانس الذي يجسد شخصية باسم "سولي"، وكلوي سيفاني التي تجسد شخصية باسم جانيلا ييلر، وأيضا مايكل ستولبيرج الذي يجسد شخصية باسم جيك، ومادلين هال التي تجسد في الفيلم شخصية باسم كيم.