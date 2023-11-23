قبل عرضه.. "بطن الحوت" يتصدر مؤشر البحث "جوجل "

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل "بطن الحوت" مؤشر البحث "جوجل " وذلك قبل عرضه، حيث من المقرر أن يبدأ عرضه اليوم في تمام الساعة 11 مساءً.



تفاصيل مسلسل "بطن الحوت"

المسلسل يتناول الصراع بين الخير والشر، مستلهما من قصة قابيل وهابيل، ويتناول صراع أخوين، ولكن بنكهة مصرية خالصة، في ظل الأحداث المثيرة التي تقع.

ويقدم فراج في المسلسل شخصية "ضياء العمري"، وهو شقيق باسم سمرة وابن سماح أنور التي تجسد دور "أفراح"، ومن خلال الأحداث سيكون هناك صراع مستمر بينه وبين شقيقه، وسيفهم المشاهد لماذا قررت الأم أن تكون قاسية على أخ وحنونة على الآخر.

ونلعب سماح أنور شخصية غير تقليدية في المسلسل، حيث تحمل هامشا كبيرا للتمثيل، معتبرة أن المسلسل من الأعمال المحبوكة بذكاء وعناية، ومتوج بإخراج ذكي ومبدع.

فريق عمل مسلسل "بطن الحوت"

المسلسل يشارك في بطولته مع محمد فراج وباسم سمرة اسماء ابو اليزيد، عصام عمر، ويوسف عثمان، كما يتواجد فيه عبد العزيز مخيون وبسمة، ووضع السيناريو والحوار الخاص به محمد بركات.