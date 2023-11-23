نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاكي شان يعلن عن جزء ثاني من The Karate Kid بمشاركة بطل السلسلة الأصلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاجأ النجم الكبير جاكي شان محبيه، بأنباء سعيدة حول مستقبل فيلمه الناجح The Karate Kid، بعد إعلانه عن العمل على جزء ثاني من الفيلم.

وتقول ديلي ميل، أن الجزء الثاني من الفيلم، سيشهد مفاجأة سارة، بمشاركة نجم السلسلة الأصلية من أفلام The Karate Kid التي طرحت في ثمانينيات القرن الماضي، وهو النجم رالف ماتشيو.

ومن المقرر أن ينطلق العمل على المشروع السينمائي الجديد قريبًا، دون وجود تفاصيل بشأن عودة جادن سميث نجل ويل سميث لدوره الذي جسده مع جاكي شان في النسخة الجديدة.

أفلام تستكمل بأجزاء قادمة

في السياق نفسه، أكد المنتج السينمائي اروين وينكلر، أنه سيكون هناك جزء رابع من سلسلة أفلام كريد المشتقة من عالم أفلام بطل الملاكمة "روكي بالبوا" للنجم سيلفستر ستالون.

وعلى مدار ثلاث أجزاء قدم الممثل الشاب مايكل بي جوردان شخصية ادونس كريد، ويستعد الآن للعودة للظهور في جزء رابع من السلسلة.

ووفق ديلي ميل، تحدث المنتج السينمائي الكبير عن أن عودة مايكل بي جوردون للدور ستحدث، مع تولي جوردون ايضا مهمة الاخراج.

الجزء الثالث

والجزء الثالث من سلسلة أفلام كريد، شهد تجربة الإخراج الأولى للنجم مايكل بي جوردون لهذه السلسلة، حيث يعود لتجسيد شخصية أودونيس كريد.

وعادت لدور البطولة في الفيلم تيسا طومسون في دور بيانكا، وفلوريان مونتينو في دور فيكتور دراجو، ووود هاريس، وفيليسيا رشاد في دور ماري آن كريد.

النجم المنضم حديثا لأبطال العمل جوناثان ميجورز، الذي يجسد شخصية داميان أندرسون.