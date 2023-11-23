نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي إجمالي إيرادات فيلم "الخميس إللي جاي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم " الخميس إللي جاي"، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء تقدر بـ 29 ألف و83 جنيهًا، وجاء بالمركز الخامس في قائمة الإيرادات اليومية ضمن الأفلام المعروضة بدور العرض السينمائية.



حيث قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، إن فيلم الخميس إللي جاي حقق إجمالي إيرادات نحو 3 ملايين و590 ألف جنيه على مدار 5 أسابيع عرض بالسينما.

قصة فيلم "الخميس إللي جاي"

تدور قصة فيلم الخميس إللي جاي، في إطار كوميدي يحمل مزيجًا من التشويق والإثارة، من خلال لعنة غير مفهومة المصدر والأسباب تصيب مجموعة من الأشخاص، وتقع لهم أزمات وعليهم الخروج منها بأي طريقة.

فريق عمل فيلم "الخميس إللي جاي"

وتصدر الفيلم مراكز متقدمة في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما ويضم الفيلم مجموعة من نجوم الكوميديا منهم عمرو عبدالجليل، مي كساب، بيومي فؤاد، حسام داغر، سليمان عيد، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، ليلى عزب العرب، إيمان السيد، عبير منير، محمد عبدالعظيم، تأليف ورشة كتابة، إخراج حسن صالح.