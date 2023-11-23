بث مشترك لإذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي واتحاد الإذاعات العربية لدعم القضية الفلسطينية 29 نوفمبر الجاري

القاهرة - محمد ابراهيم - في إطار توثيق العلاقات التاريخية المتميزة بين اتحاد إذاعات الدول العربية برئاسة المهندس عبد الرحيم سليمان مدير عام الاتحاد، وإتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي رئيس الاتحاد، تم التنسيق والاتفاق بين الاتحادين، على تخصيص يوم التاسع والعشرين نوفمبر الجاري، يومًا للتضامن مع القضية الفلسطينية، ويكون يومًا للبث التليفزيوني المشترك لجميع القنوات الرسمية أعضاء اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي مع اتحاد اذاعات الدول العربية، لدعم القضية الفلسطينية.

تفاصيل البث المشترك



ويتضمن البث المشترك والذي يتزامن مع يوم التاسع والعشرين نوفمبر وهو يوم صمود القدس الشريف، ويتم البث المباشر عبر شاشات الدول العربية والإسلامية والأفريقية بالتنسيق مع التليفزيون والإذاعة الفلسطينية، في بث حي ومباشر واستضافة كبار الشخصيات والإعلاميين ورؤساء الهيئات الإذاعية والتليفزيونية.

الخريطة البرامجية المناسبة مع البث المباشر

كما يطوع التليفزيون الفلسطيني الخريطة البرامجية لتتناسب مع البث المباشر، ومنه البرنامج الصباحي " فلسطين هذا الصباح "، وبرنامج عاصمة العواصم وصباح الخير يا قدس.

إذاعة صوت فلسطين

كما تنظم إذاعة صوت فلسطين بثًا مباشرًا وتطوع برامجه الإذاعية لتغطية هذا الحدث الهام ومنها برنامج خاص "التضامن مع فلسطين " وتغطيات خاصة وفترات مفتوحة علي الهواء مباشرة ونقل حي ولقاءات مع كبار الشخصيات الفلسطينية والعربية والإسلامية.