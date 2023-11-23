نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفاء جلال لـ دوت الخليج الفني: حاولت أن أكون قريبة من شخصية سيدة في "ورق التوت".. وأتمنى تكرار مناقشة قضايا الوصاية (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتميز بتقديم أدوارها بدقة شديدة، وبالرغم من أنها قدمت دور السيدة "الشقيانة "أكثر من مرة، إلا أن دور "سيدة" في ورق التوت نال إشادات واسعة من الجمهور نظرًا لاتقانها الدور بجدارة، وحاور “دوت الخليج الفني”، الفنانى صفاء جلال لمعرفة سبب تحمسها لقبول ذلك الدور، وما التحديات التي واجهتها، وغيرها من الأمور، وإليكم نص الحوار:

حدثينا ما الذي حمسك لتجسيد دور سيدة “سيدة”في مسلسل “ورق التوت” ؟

سبب تحمسي لهذا الدور هو قوة الشخصية وكونها مؤثرة بالإضافة لتواجدها في المجتمع بشكل كبير، وهذه النماذج من الشخصيات تبرز مدى تضحية الأم لفعل أي شئ من أجل أولادها.

كيف تم الإستعداد لهذا الدور؟



قمت بالإستعداد بشكل كبير من خلال الملابس وطرق التحدث، وعدم اللجوء لعمليات التجميل (بوتوكس) حتى لا أخفي تجاعيد الوجه، ولم أحاول أنقاص وزني مثلًا، وهذه الأشياء ساعدتني كثيرًا حتى أكون قريبة من الشخصية.



هل كان هناك تخوف من تقديم مثل هذه الشخصية؟

إطلاقًا لم يكن هناك أي تخوف من تلك الشخصية، بالعكس نالت إعجابي بشكل كبير كونها حقيقية فكان هناك تحمس كبير لها.



كيف يمكن أن تلخصي شخصيتك في المسلسل بكلمات قليلة؟



شخصيتي في المسلسل هي شخصية المرأة المصرية الأصيلة الجدعة التي تحب أولادها جدًا وتتمنى أن تراهم من أفضل الناس، وتتحدى كل تلك الظروف وتتحدى زوجها الذي يقوم بتعذيبها، والمشاكل التي تتعرض لها في الشارع.

هل كان هناك توقع لإشادة الجمهور بهذا الدور في المسلسل؟

لم نستطيع معرفة هذا، والحمد لله في ظل هذه الظروف التي يمر بها الوطن العربي وأخواتنا في غزة لكن الحمد لله رد فعل الجمهور كان كويس جدًا على المسلسل والدور.

ما الرسالة التي توجهيها للسيدات من خلال هذا الدور ؟

ليست رسالة ولكنها واقع موجود وقريب منا، فعند السير بالسيارة في الشارع نجد ست تقوم ببيع الشاي أو جرجير أو أي مشروع أخر مثلا حتى تسطيع أن تصرف على أولادها وتراهم أفضل الناس، لكن يمكن القول أن الخطأ لديها هو عدم تحديدها للنسل لأن في ظل حالتنا الاقتصادية الصعبة لا بد من تقليل عدد الانجاب والنسل حتى يستطيع كل فرد منهم أخذ حقه.



ما رأيك في تسليط الضوء على قضايا مهمة مثل تحديد النسل والتحرش وغيرها من خلال الدراما ؟



شئ عظيم جدًا، وهذه من أسباب تحمسي للمشاركة في المسلسل مع المخرج حسام علي.



لو سنحت لك الفرصة لمناقشة قضية مهمة من خلال عمل درامي أو سينمائي فماذا ستكون؟



الحمد لله هذه الأيام الدراما تناقش كل القضايا المهمة التي تستحق ذلك، ولكن أتمنى نأكد على مسلسل "تحت الوصايا " لمنى زكي؛لأن قضية المجلس الحسبي قضية مهمة جدًا وكبيرة وتحتاج التأكيد عليها مرة أخرى من خلال عمل درامي أو سينمائي، حتى نجد حل لذلك.

ما أول شئ تبحثي عنه في أي عمل يعرض عليك ؟



أول ما أقوم بالبحث عنه هل هذه الشخصية مؤثرة أم لا، وهل إذا قمنا بحذفها من المسلسل يستأثر أم لا، فلا بد أن تكون الشخصية مهمة جدا في الأحداث.

من مِنْ الممثلين تودين العمل معه؟

أتمنى العمل مع الفنان يحيى الفخراني.

هل يوجد عمل جديد الفترة القادمة ؟

إن شاء الله يكون عمل جديد قريبًا مازلت أقرا الورق، ولكن لم أقوم بأخد قرار بعد.