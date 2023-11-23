"ريادة الأعمال وتحسين جودة الحياة" في نقاشات قصور الثقافة بالفيوم

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات محاضرة بعنوان "ثقافة ريادة الأعمال وأثرها على الشباب''، وذلك ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بفرع ثقافة الفيوم خلال شهر نوڤمبر الحالي.

مفهوم ريادة الأعمال

استهلت الكاتبة ماريان سليمان- عضو المجلس القومي للمرأة سابقًا، حديثها بتوضيح مفهوم ريادة الأعمال، وظهوره في مصر عام ١٩٢٠ على يد طلعت حرب مع تأسيس بنك مصر.

تحسين جودة الحياة

كما تناولت دور ريادة الأعمال في تحسين جودة الحياة، موضحة الفرق بين رجل الأعمال ورائد الأعمال، وصفات رائد الأعمال الناجح، ومنها التفكير الإبداعي، الإحساس بالمسئولية، المرونة في تسيير الأعمال، وامتلاك الشغف، هذا إلى جانب المهارات والقدرات الشخصية، والقدرة على استغلال الموارد والفرص المتاحة.

واختتمت المحاضرة التي أقيمت بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، بتوضيح مجالات ريادة الأعمال في مصر التي تحتاج إلى تطوير ومنها المجال التكنولوجي، الزراعي، الثقافي، والإجتماعي الخاص بتمكين المرأة والطفل.