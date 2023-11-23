نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموت يُفجع الفنانة نجلاء بدر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة نجلاء بدر، منذ قليل عن وفاة خالتها الدكتورة عايدة سعد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حيث كتبت منشورًا قالت فيه: "لله ما أعطى ولله ما أخذ،إنا لله وإنا إليه راجعون إنتقلت إلى رحمة الله تعالى خالتي وأمي الغالية الدكتورة عايدة سعد اليوم، سوف يقتصر العزاء على الصلاة فى جامع فاطمة الشربتلي التجمع الخامس بعد صلاة العصر والدفن في مقابر العائلة خلف كليه البنات مصر الجديدة، نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

نجلاء بدر تتحدث عن مشاركتها في مسلسل" صوت وصورة "

وفي سياق آخر، كشفت الفنانة نجلاء بدر كواليس مشاركتها في مسلسل “صوت وصورة” مع الفنانة حنان مطاوع وذلك خلال تصريحات تلفزيونية لها.

نجلاء بدر تكشف كواليس تعاونها مع حنان مطاوع

وقالت نجلاء بدر عن تعاونها مع حنان مطاوع: “بحب الفن وبحب اشتغل مع فنانين بجد وحنان من الناس دي، وعلى الرغم من إني عمري ما اتقابلت معاها في عمل فني، لكننا نعرف بعض من زمان ووالدتي كانت صاحبة والدتها وكان فيه علاقة أسرية وخدنا كورس إعداد ممثل مع بعض، ودي أول مرة نلتقي مع بعض كممثلين فكنا سعداء”.

وعن دور المحامية في المسلسل، أكدت أنها رفضت التعاقد حتى تعرف تفاصيل دورها في العمل، مشددة على أهمية وجود صدقي صخر ووليد فواز في المسلسل،قائلة: وقفت كتير عند مين المحامية ووقفت امضتي لأن معظم مشاهدي معاها، وسعدت بوجود صدقي صخر لأني كنت متبعاه في مسلسل ريفو، ومشاركة وليد فواز في المسلسل إضافة كبيرة لأني بشوفه مدرسة.

وعن تعاونها مع الفنان مراد مكرم للمرة الرابعة وتجسيدهما دور الزوج والزوجة قالت: "دايما بنترشح مع بعض ودي بالنسبة لي فقرة كوميدية، ولكن التحدي بالنسبة لي إنك ازاي تقدري تصنعي من الكابل ده نموذجًا مختلفًا".

أبطال مسلسل صوت وصورة



يضم مسلسل “صوت وصورة”: حنان مطاوع، صدقي صخر، نجلاء بدر، ناردين فرج، وليد فواز، فدوى عابد، عمرو وهبة، مراد مكرم، هاجر عفيفي، رامي الطمباري، إيمان الشريف، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب ( توبة)، ويعد مسلسل صوت وصورة أول أعماله الإخراجية بعد عمله كمساعد مخرج في العديد من الأعمال ومن أبرزها مسلسل قصر النيل لـ دينا الشربيني، فيلم الفيل الأزرق لـ كريم عبد العزيز، مسلسل لعبة نيوتن لـ منى زكي، وغيرهم من الأعمال، والعمل من إنتاج أروما استديوز ومكون من 30 حلقة.

أحداث المسلسل

ويذكر أن تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي حول السوشيال ميديا ومخاطرها والذكاء الاصطناعي، ويناقش المسلسل قصة رضوى التي تعمل ممرضة عند أحد أطباء التجميل المشهورين، ويحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ولا يتمكن من مس أي شيء منها، وبعدها تتورط رضوى، في قضية قتله بسبب فيديو مفبرك من الذكاء الاصطناعي، ويتخلى زوجها عبد الغني عنها، ويقف بجانبها المحامي لطفي عبود، ليخرجها من السجن، ويحاول إثبات من هو القاتل الحقيقي لـ عصام الصياد.