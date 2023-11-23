نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل حفل رامي صبري في مهرجان "أم الإمارات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب رامي صبري، لإحياء حفل غنائي يوم 9 من شهر ديسمبر المقبل، وذلك ضمن فعاليات مهرجان أم الامارات ويقام الحفل في أبو ظبي ومن المفترض أن يتم طرح تذاكر الحفل خلال الساعات القليلة المقبلة.

تفاصيل حفل رامي صبري

ويقدم رامي صبري خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة والمتنوعة، لتكون مختلفة عن أخر حفلاته التى قدمها فى السعودية وقدم فيها الأغاني الدرامية فقط.

وأحيا رامي صبري حفلًا غنائيًا مؤخرًا ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، بعنوان ليلة الدموع وشارك فيها كل من تامر عاشور ورامي جمال وآدم.

وحرص رامي خلال هذا الحفل على تقديم مجموعة من الأغاني الدرامية ورفض هو وباقى المشاركين فى الحفل تقديم أى أغاني متنوعة أو مقسوم مؤكدين على ضرورة الالتزام بهوية الحفل.

تفاصيل آخر أغاني رامي صبري

وطرح مؤخرًا النجم رامى صبرى، أحدث أغنياته والتي تحمل اسم "كعبك عيلي"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان رامى صبري، وتوزيع جلال حمداوى.

وطرح رامي صبري مؤخرًا أغنية "ملك الفرفشة" من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى، فيما يتعاون لأول مرة مع الموزعين الموسيقيين أحمد خليل وكريم شيندى في توزيع الأغنية.

ومؤخرًا طرح النجم رامي صبري آخر أغنياته على موقع الفيديوهات يوتيوب من ألبومه "معايا هتبدع" حملت اسم "حبينا" من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع طارق توكل، كما أطلق أغنية "يمكن خير".وطرح النجم رامي صبري أيضا أغنية بعنوان "يمكن خير" التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.