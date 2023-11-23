فن ومشاهير

ننشر إجمالي إيرادات فيلم ”الخميس إللي جاي”

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 نوفمبر 2023 02:27 مساءً - حقق فيلم " الخميس إللي جاي"، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء تقدر بـ 29 ألف و83 جنيهًا، وجاء بالمركز الخامس في قائمة الإيرادات اليومية ضمن الأفلام المعروضة بدور العرض السينمائية.

حيث قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، إن فيلم الخميس إللي جاي حقق إجمالي إيرادات نحو 3 ملايين و590 ألف جنيه على مدار 5 أسابيع عرض بالسينما.

قصة فيلم "الخميس إللي جاي"

تدور قصة فيلم الخميس إللي جاي، في إطار كوميدي يحمل مزيجًا من التشويق والإثارة، من خلال لعنة غير مفهومة المصدر والأسباب تصيب مجموعة من الأشخاص، وتقع لهم أزمات وعليهم الخروج منها بأي طريقة.

فريق عمل فيلم "الخميس إللي جاي"

وتصدر الفيلم مراكز متقدمة في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما ويضم الفيلم مجموعة من نجوم الكوميديا منهم عمرو عبدالجليل، مي كساب، بيومي فؤاد، حسام داغر، سليمان عيد، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، ليلى عزب العرب، إيمان السيد، عبير منير، محمد عبدالعظيم، تأليف ورشة كتابة، إخراج حسن صالح.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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