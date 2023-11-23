غيابيًا.. حبس محمد رمضان لمدة عام بتهمة نشر أخبار كاذبة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 نوفمبر 2023 02:27 مساءً - قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المنعقدة بجنوب الجيزة، برئاسة المستشار محمود يحيي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج وأحمد هشام بالحبس سنة غيابيًا علي الفنان محمد رمضان؛ بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد البنك التجاري الدولي «cib».

التحفظ على أموال محمد رمضان

وفي وقت سابق، أعلن الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي عبر موقع «إنستجرام»، أنه تم التحفظ على أمواله، مشيرًا في فيديو تم نشره عبر حسابة الشخصي، إنه تلقى، اتصالا هاتفيًا من موظف في أحد البنوك الخاصة يبلغه خلاله بأنه تم التحفظ على أمواله، قائلًا: «أنه هو وماله مِلك بلده وأهل بلده».

مصادر قضائية

قالت مصادر قضائية في تصريحات صحفية، إن قرار تجميد أرصدة الفنان محمد رمضان يرجع إلى تنفيذ حكم قضائي خاص بقضية الطيار الراحل أشرف أبواليسر الحاصل على حكم بالتعويض بلغ قيمته 6 ملايين جنيه، وتعويض بـ 25 مليون جنيه، في إحدي القضايا (من إبريل الماضي)، وأن احدي الجهات القضائية أخطرت إدارة البنك بالتنفيذ عقب إصدار المحكمة الاقتصادية للبنك التجارى الدولى cib، من أجل تنفيذ الحكم والحصول على التعويض.

يذكر أن النيابة العامة أفادت فى بيان سابق بأنها ليست جهة اختصاص بشان قرار التحفظ على أموال الفنان محمد رمضان»، وأن الأمر متعلق بتنفيذ حكم قضائي.