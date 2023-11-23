نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برفقه أبطال العمل.. وليد فواز يروج لمسلسل "العودة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان وليد فواز تصوير مشاهده في مسلسل "العودة "والذي من المقرر عرضه يوم الأحد المقبل عبر إحدى القنوات الفضائية.

ونشر وليد فواز صورة تجمعه بفريق عمل المسلسل، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليها قائلًا "احلى صحاب في العودة قريبًا جدًا دعواتكم".

ينتمي مسلسل "العودة" إلى الدراما الصعيدية، ويناقش العمل إحدى قضايا الصعيد الهامة الخاصة بالتنقيب على الذهب.



من هم أبطال مسلسل "العودة"؟



يضم مسلسل "العودة" مجموعة من الفنانين منهم: شريف سلامة، تارا عماد، حمزة العيلى، وليد فواز، عصام السقا، بسنت شوقى، محمد على رزق، ولاء الشريف، محمد رضوان، صفاء الطوخى، تامر نبيل، محمد عبد العظيم، عماد صفوت، شاهيستا سعد، وأحمد وإلى، سارة نور.

والمسلسل من إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

وفي سياق آخر حل الفنان وليد فواز، ضيف في برنامج “سبوت أون”، وتحدث عن صفاته الشخصية ومشاركته في مسلسل “ صوت وصورة”، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وكشف خلاله عن أمنيته:“ حلمي أجلس في مكان لوحدي ويكون في أكل وسمك وبحب أرد على الناس بمواقع السوشيال ميديا”.

ما أغرب تعليق شاهده وليد فواز؟



وتابع:" أغرب تعليق اتقالي من الجمهور لو الأستاذ محمود مرسي الله يرحمه كان موجود كان هيعمل اللي انت بتعمله ده، أنا رديت عليه قولتله محمود مرسي مكنش معاه موبايل".

وليد فواز يكشف رأيه عن وقائع التحرش



وأضاف: "اختار الشخص اللي بيستحق أديله جزء من اهتمامي ووقتي وما اتعرضتش لوقائع تحرش ولازم المجتمع يلغي كلمة معلش".

وأردف: "انا لما بحب اتخانق، بحب اتخانق لايف صوت وصورة بس أنا شخص مش بتخانق أصلًا إلا لو الموضوع يستاهل، ولو فيه إنسانة تخصني مينفعش ابقى موافق إنه ا تلبس لبس فاضح زيادة عن اللزوم".