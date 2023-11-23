نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضه.. تعرف على تفاصيل مسلسل "بطن الحوت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد طول انتظار، يبدأ اليوم الخميس الموافق 23 نوفمبر عرض أولى حلقات مسلسل "بطن الحوت "عبر منصة شاهد الرقمية، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مصر، ويرصد “دوت الخليج الفني” في السطور التالية أبرز التفاصيل الخاصة به.



أحداث مسلسل بطن الحوت



تدور أحداث المسلسل في إطار الإثارة والتشويق، وتدور حول شاب يدعى ضياء والذي يجسد شخصيته محمد فراج وشقيقه هلال، اللذين يعملان في صناعة الفخار ولكنهما عكس بعض تماما، فضياء ملتزم في الدين أما هلال يتورط في عصابة مخدرات، مما يؤدي إلى تورط الأخ الملتزم وتنقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل بطن الحوت

ويضم في مسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم، محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، عصام عمر، أحمد فهمي، بسمة، تامر حبيب عبد العزيز مخيون، يوسف عثمان،وغيرهم من النجوم، والعمل من إخراج وتأليف أحمد فوزي صالح.

موعد عرض مسلسل بطن الحوت

ومن المقرر عرض حلقات مسلسل بطن الحوت اليوم الخميس في جميع الدول العربية عبر منصة شاهد في تمام الساعة 11 مسًاء، حيث تجري أحداث المسلسل في إطار 15 حلقة فقط.

آخر أعمال الفنان محمد فراج

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان محمد فراج فيلم فوي فوي فوي، ويضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم الفنان طه دسوقي، نيللي كريم، حنان يوسف، بيومي فؤاد وغيرهم من الفنانين، وحاز الفيلم على إعجاب الجمهور، وحقق الفيلم نسب مشاهدات مرتفعة.