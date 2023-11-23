الليلة.. أوبرا الامبريزاريو على مسرح الجمهورية

القاهرة - محمد ابراهيم - تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفني الدكتورة تحية شمس الدين بعد غياب استمر اكثر من 12 عام الاوبرا الكوميدية القصيرة الامبريزاريو للموسيقار النمساوى العالمى موتسارت، بدءا من مساء اليوم الخميس الموافق 23 نوفمبر في الساعة الثامنة على مسرح الجمهورية، إلى جانب عدد من الأغاني التي تضمنتها أشهر أوبراته وذلك في حفلين يقاما بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن ومن اخراج حازم طايل.

يأتي ذلك استمرارا لخطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر والهادفة إلى إعادة إنتاج نوادر الاعمال العالمية فى مختلف اشكال الفنون الجادة.

نبذة عن الامبريزاريو

"الإمبريزاريو" تعني في اللغة الإنجليزية متعهد الحفلات أو وكيل الفنانين وانتهى موتسارت من كتابة موسيقاها عام 1768 وصاغها شعرًا جوتليب ستيفان الأصغر وعرضت لاول مرة في قصر شونبرون بفيينا 1787 وتدور أحداثها في فصل واحد حول المتاعب والمواقف الغريبة التي يواجهها وكيل الفنانين أثناء محاولته الجمع بين نجمتي غناء في عمل فني واحد ومحاولاته للسيطرة علي غرورهما وإرضائهما معا.

فقرات الحفل

يؤدى الأدوار الرئيسية داليا فاروق بالتبادل مع انجي محسن فى دور ساحر القلب مدام هارتميلت، فيرونيا فيليب بالتبادل مع اميرة رضا فى دور رنين الفضة، مينا رفائيل بالتبادل مع ابراهيم ناجي فى دور وكيل الفنانين، تامر توفيق بالتبادل مع اسامة جمال فى دور مستر بوف.

اما الفاصل الأول يضم مقتطفات من اغانى أشهر أوبرات موتسارت منها دون جيوفاني، هكذا يفعلن جميعا، الناي السحري، الاختطاف من السرايا ، باستيان تحت باستيان وغيرها.

نبذة عن فرقة أوبرا القاهرة

يذكر ان فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.