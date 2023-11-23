نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. الفرقة القومية العربية للموسيقى على المسرح الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر خلال حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى المقام بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى في الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس الموافق 23 نوفمبر على المسرح الكبير.

حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى

ومن المقرر أن تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى عدد من الأغاني أبرزها:" والله وعرفنا الحب، كنا نتلاقى، كان يا مكان، ياللى سامعنى، وحياتك يا حبيبى، بكتب اسمك، فاكرة، إن كنت ناسى، مضناك، هان الود، يامة القمر على الباب، أمل حياتى، كنت فين، اوعى تكون بتحب، فين طريقك والمسيح"، أداء كل من: منار سمير، سامح منير، أيات فاروق، أشرف وليد، إيناس عز الدين، أحمد عفت.

نبذة عن الفرقة القومية العربية للموسيقى

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.

أعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين العالمين

يذكر أن نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر لاوركسترا القاهرة السيمفوني، حفل بقيادة المايسترو احمد الصعيدي خلال نوفمبر الجاري على المسرح الكبير، استمرارا لسلسلة اعظم السيمفونيات.

وتضمن البرنامج عدد من أهم أعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين العالمين منها السيمفونية الثامنة لبيتهوفن.

بالإضافة إلى السيمفونية الأولي لشايكوفسكي بعنوان أحلام شتوية والتى كتبها عقب قبول الأستاذية في كونسرفتوار موسكو، عام 1866، وتشهد بداية صراعه مع قالب السيمفونية، ورغم إنه ا تكشف فى بعض مواضعها صناعة المبتدئ الا أنها جاءت في المُجمل طريفة مليئة بالألوان الزاهية، والجمل اللحنية المُكتملة وتعد الحركة الثانية منها أشهر مقاطعها، واعتبرها مؤلفها الاقرب إلى قلبه حيث جسد خلالها أعمق أفكاره ومشاعره.