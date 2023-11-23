نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق الصالون الثقافي “العنف ضد المرأة” فى المسرح الصغير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر من خلال إدارة النشاط الثقافي والفكرى صالون ثقافي بعنوان “العنف ضد المرأة” اليوم الخميس على المسرح الصغير بمناسبة اليوم العالمى للعنف ضد المرأة.

اليوم العالمي للعنف ضد المرأة

وشارك في الندوة كل من: الدكتورة ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للاشخاص ذوى الاعاقة، والكاتبة الروائية سلوى بكر، والدكتورة رانيا يحيي عضوة المجلس القومى المراة، والدكتور سعد الدين الهلالي استاذ الفقة المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الازهر.

إحياء ذكرى عميد الأدب العربي طه حسين

يذكر أن قدمت دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر، أمسية ثقافية تحت عنوان "خمسون عاما من الحضور طه حسين".

ودار الحوار حول عميد الأدب العربي طه حسين ومشوار حياته الذي تجاوز خلاله الكثير من التحديات، كما يستعرض نماذج من مؤلفاته وتاثيرها الفكرى والأدبي الممتد.

أبرز اعمال طه حسين

يذكر أن طه حسين أثرى المكتبةَ العربية بالعديد من المؤلَّفات والترجمات، وكان يكرِّس أعمالَه للتحرر والانفتاح الثقافي، مع الاعتزاز بالموروثات الحضارية؛ عربيةً ومصرية وقد اصطدمت أطروحاته ببعضِ الأفكار السائدة، فحصدت كبرى مُؤلَّفاته النصيب الأكبر من الهجوم الذي وصل إلى حد رفع الدعاوى القضائية ضده، وعلى الرغم من ذلك، يبقى في الذاكرة كتبه المهمة "في الأدب الجاهلي"، و"مستقبل الثقافة في مصر" والعديد من عيون الكتب والروايات، فضلًا عن روايته "الأيام" التي روى فيها سيرته الذاتية.