نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. طرح فيلم "نابليون" في دور السينمات المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ عرض فيلم “ نابليون ” بطولة النجم العالمي خواكين فينيكس في دور العرض السينمائي، ويطرح الفيلم اليوم الخميس في دور السينمات المصرية، حيث وصلت تكلفة العمل إلى 200 مليون دولار.

نجوم فيلم نابليون

فيلم نابليون يشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم: خواكين فينيكس، فانيسا كيربي، طاهر رحيم، بن مايلز، لوديفين سانيي، ماثيو نيدهام، فيل كورنويل، وإدوارد فيليبونات، ومن تأليف ديفيد سكاربا، ومن إخراج وإنتاج ريدلي سكوت.

أبرز المعارك العسكرية في فيلم نابليون

يحتوي فيلم “ نابليون ” على 6 معارك عسكرية من أصل 81 من معركة خاضها نابليون، وهي حصار طولون، معركة 13 فنديميير، معركة الأهرامات، ومعركة أوسترليتز، ومعركة واترلو، وتم تصوير الفيلم بين المملكة المتحدة، مالطا، فرنسا، والمغرب.

أحداث فيلم نابليون

والعمل يدور في إطار أكشن تاريخي تشويقي، يسرد القصة الحقيقية لقائد الإمبراطورية الفرنسية الشهير نابليون بونابرت، وكيف تسلق بهذه السرعة إلي السلطة بعدما كان قائد مدفعية، بالإضافة إلى كشف أسرار في حياة بونابرت الشخصية منها علاقته المتقلبة بزوجته ودخوله في قصة حب مع جوزفين دو بوارنيه ثم زواجه منها، ويلعب خواكين فينيكس شخصية نابليون بالأحداث.

ويحتوي الفيلم على العديد من مشاهد الأكشن، أبرزها المعارك التي دخلتها الإمبراطورية الفرنسية، منها الحملة الفرنسية على مصر وغيرها من الحملات التي تتناول فصولًا بارزة من حياة القائد العسكري الفرنسي، وكيف قام بالعديد من الحملات خلال الحروب الثورية، ليصبح في النهاية إمبراطورًا لفرنسا في عام 1904.