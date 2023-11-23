نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. صفية العمري في برنامج "حبر سري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل الفنانة صفية العمري، مساء الخميس 23 نوفمبر في الساعة العاشرة مساء على شاشة القاهرة والناس في برنامج “ حبر سري ” مع الإعلامية أسما إبراهيم.

صفية العمري تكشف تفاصيل حياتها في برنامج حبر سري

ومن المقرر أن تكشف صفية العمري، تفاصيل مثيرة عن حياتها الخاصة والفنية خاصة بعد اختفائها لفترة طويلة عن الساحة.

استضافة صفية العمري على شاشة القاهرة والناس

يذكر أن أعلنت الصفحة الرسمية لقناة القاهرة والناس عن استضافة الفنانة صفية العمري عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلة: "استنوا النجمة الكبيرة صفية العمري في حلقة مميزة من حبر سري مع الإعلامية أسما إبراهيم الخميس 23 نوفمبر الساعة 10 مساءً على القاهرة والناس".

شهرة صفية العمري

يذكر أن اشتهرت صفية العمري بتقديم الأدوار الأرستقراطية، وقصص الهوانم، وأولاد الذوات، خاصة دوريها في مسلسل هوانم جاردن سيتي، ليالي الحلمية.

السر وراء اكتشاف صفية العمري

وقبل التحاقها بمجال التمثيل عملت صفية العمري في مجال الصحافة، واستمرت لمدة أسبوعين فقط.

تقدمت الفنانة صفية العمري بعدها لاختبار اختيار المذيعات وعندما نشرت صورتها في مجلة "آخر ساعة" شاهدها المنتج رمسيس نجيب، وقابلت المخرج حسين كمال الذي كان يبحث بدوره عن بطلة شابة؛ للمشاركة في فيلم "العذاب فوق شفاه تبتسم".

أبرز أعمال صفية العمري

شاركت صفية العمري في عدد من الأفلام منها البنات لازم تتجوز والبيه البواب، وامرأة للحب، ومسلسل القاهرة والناس والبحث عن فردوس وعفاريت السيالة وليالي الحلمية وهوانم جاردن سيتي وأوبرا عايدة وغيرها.