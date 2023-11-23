نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام سعيد تواصل عرض "صبايا الخير" على فضائية "هى".. بعد إنتهاء تعاقدها مع "الشمس" ب 2 مليار مشاهدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الإعلامية ريهام سعيد تقديم برنامجها "صبايا الخير" خلال الأيام القليلة القادمة من خلال فضائية "هى" عقب إنتهاء تعاقدها مع قناة "الشمس".

ريهام سعيد تغادر قناة الشمس

وكانت ريهام سعيد قد نشرت على صفحتها الرسمية ب "فيس بوك " كلمة أعلنت من خلالها مغادرتها للشمس حيث قالت: " للاسف الشديد لظروفي الصحيه انسحبت وفسخت عقدي مع قناه الشمس بعد تحقيق نجاح غير مسبوق مليار مشاهده في سنه و٢ ونص مليون متابع علي صفحه القناه بتمني لهم التوفيق والنجاح باذن الله".

ريهام سعيد تتعاقد مع قناة هي

ومن المقرر ان تعلن ريهام سعيد عن تفاصيل تعاقدها مع "هي" والمواعيد الجديدة للبرنامج مع بعض التحديثات لفقرات البرنامج.

صبايا الشمس



ويعد صبابا الشمس عودة قوية لريهام سعيد من خلال محتوى أكثر تنوعا ويعد إمتدادا لبرامجها الإجتماعية الأكثر تفاعلا ونجاحا بالعالم العربي والذى يهتم بمجال العمل التطوعي والإنساني والعلاج المجاني للآلاف من الحالات المرضية الحرجة.

أحدث أعمال ريهام سعيد



ومن ناحية أخرى، يعرض لريهام مسلسين تشارك فى بطولتهما على قناتى أبو ظبى والسعودية الأول "عودة البارون" مع حسين فهمى وخالد سليم وعدد من فنانى لبنان والأردن وهو اخراج سامر خضر والعمل الاخر بعنوان "بعد النهاية" مع نرمين الفقى وهالة فاخر وأحمد سعيد عبد الغنى وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

آخر أعمال ريهام سعيد

يذكر أن آخر أعمال ريهام سعيد، كان مسلسل "بعد النهاية"، والذي ضم عدد كبير من نجوم الفن ومنهم نرمين الفقي، هالة فاخر، أحمد سعيد عبد الغنى، جيهان خليل، وصبرى عبد المنعم، م والعمل من تأليف فداء الشندويلى، إخراج وائل فهمى، شاركت في رمضان الماضي من خلال مسلسل "انحراف"، بطولة الفنانة روجينا، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز، ايضا مسلسل "وادي الجن" الجزء الثاني، بطولة صالح عبد النبي، عبد الرحمن اليماني، تأليف محمد هشام عبية، إخراج حسام الجوهري.

ريهام سعيد تعتزل الإعلام

وسبق، اعلنت ريهام سعيد في يوليو 2021، اعتزال الإعلام كمقدمة برامج والتركيز خلال المرحلة القادمة على أعمالها الفنية كممثلة، وذلك بعدما تعرضت لمشكلات كثيرة بسبب برامجها، وصدرت أحكام قضائية عديدة ضدها بعد أن تم إيقاف برنامجها "صبايا الخير" أكثر من مر، لاقت نهاية العام الماضي غضبًا كبيرًا، بسبب حلقة من "صبايا الخير" بعد توقف دام عامين، تطرقت إلى "صيد الحيوانات" وتضمنت ضرب وتعذيب ثعلب صغير مكبل.