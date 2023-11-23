بعد كشف موعد عرضه.. مسلسل بطن الحوت يتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم مسلسل بطن الحوت تريند محرك البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية بعد كشف منصة شاهد عن موعد عرض المسلسل عليها الليلة الخميس الساعة 11 مساءً.



مواعيد عرض مسلسل بطن الحوت

قامت الصفحة الرسمية لمنصة شاهد، على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، بالإعلان عن موعد عرض مسلسل بطن الحوت، والذي من المقرر أن تطرح أولى حلقاته اليوم الخميس في الساعة 11 عشر مساءً، حيث تعرض حلقات العمل بشكل يومي في نفس الموعد، ويتكون العمل من 15حلقة فقط.



قصة مسلسل بطن الحوت

وتدور أحداث في 15 حلقة، وهو معالجة حديثة لقصة قابيل وهابيل.

تدور أحداث المسلسل حول رجل يعمل في صناعة الفخار (محمد فراج)، يصاب بصدمة عصبية بعد مقتل صديقه المقرب على يد باسم سمرة، فيجد نفسه في حالة من التشدد تصل به للتطرف الديني، إذ يضطر بطريقة ما للتعاون مع الجماعات السلفية المتطرفة ويدخل في عدة صراعات ويدير امبراطورية تجارة مخدرات وتتصاعد الأحداث.

أبطال مسلسل بطن الحوت



ويشارك في بطولة مسلسل بطن الحوت العديد من الفنانين، أبرزهم: الفنان محمد فراج، باسم سمرة، عبد العزيز مخيون، أسماء أبو اليزيد، بسمة، يوسف عثمان، هاجر السراج، وتأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.

البرومو التشويقي لمسلسل بطن الحوت

وفي نفس السياق، كانت منصة شاهد قد روجت لمسلسل بطن الحوت من خلال نشرها البرومو التشويقي للعمل عبر حسابها بموقع انستجرام، وعلقت: ضياء وهلال، الاتنين من بطن واحدة بس الأخوات في بطن الحوت، كل واحد له طريقته عشان يكتب الفرصة اللي بتيجي مرة واحدة في العمر، بطن الحوت قريبًا.

وظهر محمد فراج خلال البرومو ملتحي، وأعرب عن غضبه بسبب تصرفات شقيقه الذي يجسده الفنان باسم سمرة، قائلًا: أكتر حاجة تجننك في حياتك إن حد يخرج عن طوعك، مينفعش حد يشوف غير اللي أنت بتشوفه ولا يسمع غير اللي أنت بتسمعه.

وبدأ البرومو التشويقي لـ مسلسل بطن الحوت بظهور محمد فراج وهو ملتحٍ، وقال: أكتر حاجة تجننك في حياتك إن حد يخرج عن طوعك، مينفعش حد يشوف غير اللي أنت بتشوفه ولا يسمع غير اللي أنت بتسمعه؛ إذ يجسد محمد فراج شخصية ملتحٍ أو من الأشخاص التي تتاجر باسم الدين.

وعلى الجانب الآخر، ظهر باسم سمرة في البرومو التشويقي لمسلسل بطن الحوت وهو ينصح رجاله بضرورة استغلال فرصة العمر التي لا تأتي إلا مرة واحدة.