بعد عرضه على منصة شاهد.. تعرف على موعد مسلسل " أزمة منتصف العمر " عبر قناة mbc مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - يبدأ عرض مسلسل " أزمة منتصف العمر " على شاشة mbc مصر يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر الجاري في الساعة التاسعة مساء، وذلك بعد الجدل والنجاح الكبير الذي حققه المسلسل خلال عرضه على منصة شاهد الإلكترونية.

نجوم مسلسل أزمة منتصف العمر

ويعد مسلسل أزمة منتصف العمر من بطولة كريم فهمي، وريهام عبد الغفور، ورنا رئيس، وهند عبدالحليم، وعمر السعيد، وركين سعد، وهاجر عفيفي، وشروق إبراهيم، وسلوى محمد علي، ورشدي الشامي، من إخراج كريم العدل.

هجوم على أزمة منتصف العمر

وكان قد تعرض مسلسل ازمة منتصف العمر لحملة هجوم كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة بعد عرض أول حلقتين من العمل، مشيرين إلى أنه يحرض الأجيال على قضية جدلية وهي “زنا المحارم”، ومن المقرر أن يفسد هذا العمل أبنائهم، لكن خرج مخرج العمل والفنان كريم فهمي وصرح بأن المسلسل ليس هدفه الأساسي زنا المحارم، وما حدث في الحلقات الاولى لا علاقة له بتلك القضية وتم مناقشة العمل بعناية حتى لا يحتوي على قضايا غير أخلاقية.

أحداث مسلسل أزمة منتصف العمر

مسلسل "أزمة منتصف العمر" تدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية، وتجسد ريهام عبدالغفور دور ربة منزل متزوجة من رشدي الشامي ولديها ابنة وهي رنا رئيس التي يتزوجها كريم فهمي، ومع الحلقات تنكشف أزمة كل شخصية وماضيها الذي يترك أثره على مجريات الأحداث في حاضرها، في إطار من التشويق والتتابع السريع لكل حدث.