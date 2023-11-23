المخرج عمرو سلامة يكشف حقيقة أحداث فيلم "شماريخ"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المخرج والسيناريست عمرو سلامة أحداث فيلم “شماريخ”، المقرر طرحه في دور السينمات خلال يوم 13 ديسمبر المقبل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير “ فيسبوك”.

وقال المخرج عمرو سلامة عبر موقع “ فيسبوك ”: “لإن كل ما كتب عن قصة فيلم شماريخ من قبل ليس صحيح فيلم شماريخ هو فيلم أكشن درامي ببعض اللمحات الكوميدية عن رجل يحيى في الظلام في رحلته للتطهر، لكن هناك مهمة أخيرة يجب أن يقوم بها وهي قتل فتاة تعيش في النور وتعمل كمحامية".

وتابع:"هذه المحامية نفسها تطلب منه أن يساعدها في الإنتقام، الإنتقام من شخص يصعب جدا عليه قتله".

نجوم فيلم شماريخ

ويشارك في بطولة فيلم “شماريخ” عدد كبير من النجوم، أبرزهم: آسر ياسين وأمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، ومحمد ثروت، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة سي سينما برودكشن هاني نجيب وأحمد فهمي.

أحداث فيلم شماريخ

وتدور أحداث فيلم “ شماريخ” حول رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.

عرض فيلم شماريخ بمهرجان البحر الأحمر

وكانت قد أُعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن عرض فيلم “شماريخ” في المهرجان ضمن برنامج "روائع عربية"، وذلك يوم 1 ديسمبر بحضور أبطال العمل وشركة الإنتاج، ومن المرجح أن يبدأ عرض الفيلم في سينمات الدول العربية بدءً من 7 ديسمبر، مع عرض خاص آخر للفيلم في دبي يوم 5 ديسمبر، قبل الاستعداد لعرضه في السينمات المصرية يوم 14 ديسمبر.