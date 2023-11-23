انت الأن تتابع خبر فايز المالكي يحذر متابعيه من الاعلام الصهيوني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر الفنان السعودي فايز المالكي مقطع فيديو مؤثر عبر حسابه على موقع (إكس) ، أظهر موقف مؤثر لأب فلسطيني فقد ابنته الطفلة التي لم تكمل 3 أعوام، وظل يحتضنها ويقبلها قبل الوداع الأخير.



وقال فايز المالكي معلقاً على الفيديو الذي شاركه عبر حسابه الموثق على إكس: "هؤلاء هم الفلسطينيون الصابرون المحتسبون .. اتركوا عنكم أولئك الذين يستخدمهم الإعلام اليهودي لزرع الفتنة والكراهية مع أهل فلسطين اللهم ثبتهم واخلف عليهم".



وحذر فايز المالكي ، متابعيه من الانسياق خلف أجندة الإعلام الصهيوني، الذي يستغل نماذج غير حقيقية ومأجورة لخلق الوقيعة بين الشعوب العربية والشعب الفلسطيني، مستشهداً بفيديو الأب المكلوم الثابت والمستسلم لقضاء الله.



وتفاعل الجمهور مع فيديو فايز المالكي وتحذيره من الوقوع في شرك الإعلام الصهيوني وأكد متابعوه على تعاطفهم الواسع مع القضية الفلسطينية، معربين عن الحزن الذي أدمى قلوبهم بعد مشاهدة اللقطات الحزينة القادمة من غزة.



وقال البعض متعاطفاً: "يا الله يا الله يا الله رحمتك يا رحيم يا قادر على كل شيء يا رب ارحم ضعفهم قلبي أوجعني وهو يتأملها اللهم ارحم ضعفهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس اللهم اغفر لنا تقصيرنا اللهم عجّل لهم بالفرج وانزل دفئك ورحمتك عليهم يا أرحم الراحمين لهم الجنة يا رب"، "كل مرة أشوف المقطع كأني أراه لأول مرة وكل مرة تدمع العين وينفطر القلب سبحان من ألهمه الثبات والصبر والاحتساب الله يجعلها شفيعه له بجنات النعيم ويجمعهم بها"، "انا بكيت على مقاطع الأطفال لييين خلاص ما عاد صرت أتحمل وصرت أتجنب أفتح أي مقطع يتعبني زيادة ويعلم الله أننا لا حول لنا ولا قوة وما لنا سوى الدعاء لهم ان الله ينصرهم ويربط على قلوبهم".



تابعوا: "والله أوجعني قلبي مرة ولا قدرت أوقف بكي مقطع مؤلم جدا جدا جدا وقوة إيمانهم ملفته وعظيمة سبحان الذي أنزل السكينة وطمأنينة على قلوبهم يارب انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب نصراً قريب"، "والله إني بكيت الله يعوضهم بجنات النعيم ويجبر قلوب أهلهم ويعوضهم خير مما فقدوا. لا حول ولا قوة إلا بالله الله يأخذ حقهم أخذ عزيز مقتدر".



ونشرت إحدى المتابعات مقطع فيديو آخر لنفس الرجل الثابت وهو يجهز ابنيه للدفن وكتب قائلاً: "وهنا يرتبهم ويزينهم قبل ما يندفنوا وكأنهم رايحين يلاقوا أحد مهم يعلم علم اليقين أنهم رايحين لله، لربهم فقام يزينهم ويرتبهم مشهده خلاني استوعب معنى الآية: {فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا • والله يحب الصابرين} الله يجبر قلبه وقلوب المصابين إخواننا في غزة" .