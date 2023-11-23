انت الأن تتابع خبر وفاة الفنان الأردني رامي الخالد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توفي الخميس، الفنان الأردني رامي الخالد إثر نوبة قلبية.

ونعى أردنيون الفنان الراحل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعيا له بالرحمة والمغفرة.

رامي الخالد، مغني أردني ولد في عمان عام 1976، بدأ مسيرته الفنية في عام 1996، قدم العديد من الأغاني الناجحة التي حققت شهرة واسعة في الوطن وشارك في مهرجان جرش بأكثر من نسخة، وسبق أن شارك في مهرجانات محلية وعربية ودولية، مثل صيف عمان، والمناسبات الوطنية، كما شارك في مهرجان "هانوفر"، في المانيا، وفي الامارات، وقطر، ولبنان.

درس رامي الخالد الموسيقى في أكاديمية الفنون في عمان، وتخرج منها في عام 1998 بعد تخرجه، بدأ العمل في مجال الغناء، وقدم أول ألبوماته في عام 1999 بعنوان “يا حبيبي”حقق الألبوم نجاحًا كبيرًا، وساعد رامي الخالد على التعرف من قبل الجمهور العربي.

واصل رامي الخالد إصدار الألبومات الناجحة، ومن أشهرها ألبوم “أنا الأردني” (2002)، وألبوم “تعاليل” (2004)، وألبوم “حبيبي” (2007). كما قدم العديد من الأغاني الفردية التي حققت شهرة واسعة، مثل “يا حبيبي”، “أنا الأردني”، “تعاليل”، “حبيبي”.

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